سوريا..دعوات للتظاهر وغليان شعبي في السويداء بعد رفع أسعار البنزين والغاز





أشعلت قرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، غضب الشارع السوري عموما وفي السويداء على وجه الخصوص بعد رفعها سعر البنزين والغاز المنزلي.

وبحسب وسائل إعلام سورية، رفعت الوزارة سعر مبيع مادة البنزين أوكتان/95/ للمستهلك ليصبح سعر الليتر 2000 ليرة سورية، وسعر مبيع ليتر البنزين الممتاز اوكتان 90 للكميات المخصصة على البطاقة الذكية إلى 750 ليرة و سعر جرة الغاز البوتان المنزلي إلى 3850 ليرة .

ولم تمض ساعات على القرار حتى بدأت تظهر آثاره على المواطنين، فعلى سبيل المثال سارع سائقوا التكاسي العمومية لرفع أجرة النقل الداخلي والخارجي من تلقاء نفسهم.

يذكر أن مادة البنزين متوفرة للبيع الحر وسعر اللتر الواحد / 2500 / ليرة .

وتلت زيادة الأسعار تقديم الرئيس السوري منحة ولمرة واحدة للموظفين المدنيين والعسكريين قدرها / 50 / ألف ليرة سورية و / 40 / ألف ليرة للمتقاعدين.

يذكر أن سعر صرف الدولار الواحد وصل خلال الأسبوع الجاري إلى / 4550/ مقابل الدولار الواحد.

فيما تعالت أصوات الشعب بالدعوات للإضراب والخروج بمظاهرات رفضًا للأوضاع الاقتصادية التي باتت لا تطاق.



