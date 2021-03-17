ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير طاقة: 80 ألف برميل عجز بين الانتاج والاستهلاك يوميا للبترول.. فيديو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:13 ص
البترول
البترول
Advertisements
ياسمين القصاص
قال الدكتور على عبد النبى، خبير الطاقة ونائب رئيس هيئة المحطات النوعية سابقا، إن حقل ظهر يعتبر للغاز الطبيعي كان عامل أساسي في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، الذي يعتبر أكبر حقل للغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط، مما ساعد الدولة المصرية على الاكتفاء الذاتي في الغاز الطبيعي منذ عام 2018.


وأضاف "خبير الطاقة ونائب رئيس هيئة المحطات النوعية سابقا"، خلال استضافته فيى برنامج "صباح ابلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن يوجد لدي الدولة المصرية ناقص في البترول، ولكن يوجد أمل في الاكتفاء الذاتي في انتاج البترول عن طريق ترسيم الحدود في البحر الأحمر، كاشفا أن يوجد عجز في حوالى 80 ألف برميل عجز يوميا بين الإنتاج والاستهلاك.

وأشار "عبدالنبى"، إلى أن يوجد استخدامات عديدة للمنتجات البترولية في تشغيل السيارات ووسائل النقل ونقل البضائع عن طريق استهلاك كبير من البنزين والسولار، لذلك يكون البنزين والسولار من أهم منتجات البترول، ولكن اليوم الدولة تسعي إلى العديد من الاكتشافات الجديدة التى تسعي لزيادة الانتاج، رفع كفاءة حقول الانتاج.

وأوضح على عبدالنبى، أن يجب دخول الدولة على قطاع التكرير حتى يتم رفع المعدلات،  ومن هنا يحدث الإنتاج تم التكرير، فيجب اولا رفع كفاءة مصانع التكرير وإنشاء توسعات بها، وبالتالي يمكن أن يستخدم الغاز و الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، مما يساعد الدولة على تقليل حجم الاستيراد للمواد البترولية التى تكلف الدولة 10 مليار دولار سنويا.

وأكد، أن قطاع الكهرباء بالدولة المصرية يهدف إلى وجود استخدام 42% من الطاقة المتجددة لعام 2035، موضحا أن سوف تستخدم الدولة تلك الطاقة المتجددة بجميع فروعها، إضافة إلى استخدام 20% طاقة نووية و38% طاقات احفرية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طارق الملا للنواب: 27% مساهمة البترول والغاز في الناتج المحلي الإجمالي

وزير البترول أمام النواب: مصر الـ 13 عالميا في إنتاج الغاز.. وفرنا 35 مليار جنيه من واردات السولار.. ومجال البحث والتنقيب تلقى اهتماما كبيرا

بالإنفوجراف.. تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار عام 2023

مدحت يوسف يكشف تفاصيل قرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية.. فيديو

البترول: نعمل على تحقيق اكتشافات جديدة في غرب المتوسط والبحر الأحمر

ترشيحاتنا

آخر وقت لصلاة الصبح وهل يجوز أداء السنة قبلها .. الإفتاء ترد

موجز السوشيال | إمام عاشور يهاجم جمهور الزمالك .. سيرينو يغازل جماهير الأهلي .. أحمد عيد عبد الملك يفتح النار على مسئولي القلعة البيضاء.. لاميتا فرنجية تستعرض جمالها بـ روب تايجر

للموظفين.. اعرف قيمة مرتبك بعد الزيادة الجديدة أول يوليو

هل يجوز الجمع بين صوم التطوع وقضاء ما فات من رمضان ؟

الكويت .. ضجة وغضب بعد إجبار طالبات على نزع العباءات للتفتيش

الضرائب : 31 مارس آخر موعد لتقديم الإقرارات .. ولا نية لتمديد المهلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تطرح إصدارا مخصصا للشرطة من السيارة f 150 2021.. صور

طريقة مبهرة لعمل البيض .. 3 وصفات يحبها الأطفال والكبار

أسعار فئات بيجو 508 موديل 2021 في مصر| صور