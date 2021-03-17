النيابة الإدارية: نسبة تواجد المرأة داخل الهيئة 43 % .. فيديو

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية يهتم بتولى الشباب المناصب القيادية بالنيابة، لافتًا إلى أنه قام بعمل العديد من الدورات التدريبيه للشباب فى مختلف المناصب ومختلف المجالات.





وأشار المتحدث باسم النيابة الإدارية، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية دى ام سي، أنه هناك بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للتدريب لتدريب الشباب داخل أروقة النيابة الإدارية، مشيرًا إلى أن النيابة الإدارية تهتم بتمكين ودعم المرأة، حيث إن نسبة تواجد المرأة داخل الهيئة 43 % ، مشيرا أن هذه النسبة تنفرد بها النيابة الإدارية دون عن باقى الهيئات القضائية فى مصر.





وتابع أن المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية عين 20 عضوا بالنيابة الإدارية بمناصب قيادية داخل الهيئة إيمانا منه بقدرة الشباب على الإبداع، لافتا إلى أن وجود المرأة فى الهيئات القضائية جزء من الاستحقاق الدستورى الذى حصلت عليه المرأة.





وأصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا بتعيين عدد من المستشارين من درجة وكيل عام أول ووكيل عام، مديرين لـ20 نيابة من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية.



