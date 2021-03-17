ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

النيابة الإدارية: نسبة تواجد المرأة داخل الهيئة 43 % .. فيديو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:26 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية يهتم بتولى الشباب المناصب القيادية بالنيابة، لافتًا إلى أنه قام بعمل العديد من الدورات التدريبيه للشباب فى مختلف المناصب ومختلف المجالات.

وأشار المتحدث باسم النيابة الإدارية، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية دى ام سي، أنه هناك بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للتدريب لتدريب الشباب داخل أروقة النيابة الإدارية، مشيرًا إلى أن النيابة الإدارية تهتم بتمكين ودعم المرأة، حيث إن نسبة تواجد المرأة داخل الهيئة 43 % ، مشيرا أن هذه النسبة تنفرد بها النيابة الإدارية دون عن باقى الهيئات القضائية فى مصر.

وتابع أن المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية عين 20 عضوا بالنيابة الإدارية بمناصب قيادية داخل الهيئة إيمانا منه بقدرة الشباب على الإبداع، لافتا إلى أن وجود المرأة فى الهيئات القضائية جزء من الاستحقاق الدستورى الذى حصلت عليه المرأة.

وأصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا بتعيين عدد من المستشارين من درجة وكيل عام أول ووكيل عام، مديرين لـ20 نيابة من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية.

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

انتحار عارضة أزياء شابة.. وجامعتها: قصرنا في حقها

بعد 24 سنة من ألاباندا .. محمد هنيدي ومنى عبد الغني يجددان التعاون

أسعار فئات بيجو 508 موديل 2021 في مصر| صور

نجم الزمالك السابق : لاعبو الأهلي مقاتلون ومباراة المريخ صعبة رغم تراجع نتائج الفريق

حكم الشات بين الشاب والفتاة وحدود العلاقة بينهما.. الإفتاء ترد

نتنياهو يزور الإمارات غدا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تطرح إصدارا مخصصا للشرطة من السيارة f 150 2021.. صور

طريقة مبهرة لعمل البيض .. 3 وصفات يحبها الأطفال والكبار

أسعار فئات بيجو 508 موديل 2021 في مصر| صور