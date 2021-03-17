بورسعيد: إنشاء 1000 بنزينة غاز طبيعي استعدادا لمبادرة إحلال السيارات

قال المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، إنه تم بدأ العمل فى مبادرة إحلال السيارات بالمحافظة، حيث تم الإنتهاء بنسبة 100% من المنطقة الخاصة بتخريد السيارات طبقا لجميع المتطلبات التى طلبتها وزارة المالية والتنمية المحلية.





وأضاف "عثمان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، انه تم وضع الإستعدادات الخاصة بتلك المصانع من كامبرات المراقبة والكهرباء والسور الطلبو من مواصفاته، موضحا أن الساحة أصبحت جاهزة تماما للعمل.





وتابع أنه يتم العمل على المشروع القومي الثانى بناءا على توجيهات الرئيس السيسي بتجهيز أكثر من ألف بنزينة فى المرحلة الأولى خلال عام للعمل بالغاز الطبيعي لها، بالإضافة للبنزين.





وأكد أنه مطلوب تحويل 17 بنزينة خلال شهرين فى محافظة بورسعيد للغاز الطبيعي، متابعا أن هناك أكثر 3 بنزينات دخلوا الخدمة، حيث أنه يتم عقد إجتماع أسبوعى يتم دعوة كل المختصين سواء بمديرية التمويل والشركات الخاصة بقطاع البترول والكهرباء.