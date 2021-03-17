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رياضة

بيراميدز في ضيافة نامونجو التنزاني بـ الكونفدرالية.. اليوم

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:31 ص
بيراميدز
بيراميدز
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إسراء أشرف
يحل بيراميدز ضيفا على نظيره نامونجو التنزاني، اليوم الأربعاء، في تمام الثالثة عصرًا، على ستاد تنزانيا الوطني، في إطار ثاني جولات دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية.

وغادرت بعثة بيراميدز، الأحد الماضي، على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لإراحة جميع أفراد البعثة.

وقال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن الفريق استعد بشكل قوي لمباراة نامونجو، مشيرا إلى أن الفريق الضيف قوي ويحتاج للثلاث نقاط، ولكن بيراميدز حضر لدار السلام لتحقيق الفوز.

وأضاف المدرب في المؤتمر الصحفي ،أن الفريق لم يكن أمامه وقت للراحة على الإطلاق خاصة وأنه لعب مباراة في كأس مصر أمام العبور قبل السفر مباشرة إلى دار السلام، وبالتالي لم يكن هناك أي وقت لتجهيز المزيد من العناصر للمشاركة، موضحا أن الفريق استعد جيدا واللاعبون على أتم استعداد للعودة بثلاث نقاط.

وأشاد المدرب بملعب تنزانيا الوطني الذي سيحتضن المباراة، موضحا أنه معجب بأرضيته والتجهيزات الموجودة فيه، وسيساعد الفريقين على تقديم أداء جيد خلال المباراة الهامة والتي يسعى بيراميدز خلالها للابتعاد بالصدارة والفوز بثلاث نقاط إضافية.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - عبد الرحمن أيمن.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أسامة جلال.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: دودو الجباس - جون أنطوي.
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