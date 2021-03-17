الأردن: ارتفاع أسعار مواد البناء والدهانات نحو 40%





بحثت غرفة تجارة الأردن التحديات التي تواجه شركات ومحال بيع مواد البناء والدهانات في الأردن، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر الغرفة وضم ممثلين عن القطاع.





ووفق وكالة عمون، قالت غرفة تجارة الأردن في بيان صحفي الأربعاء، إنها عقدت اجتماعا طالب به الحضور بتدخل رسمي لمعالجة القضايا التي تواجه العاملين في القطاع، في ظل استمرار تعمقها بفعل تبعات أزمة فيروس كورونا.





وأشاروا إلى أن أبرز التحديات التي تواجههم حاليا تتمثل بقيام مصانع بزيادة أسعار مواد البناء والدهانات بنسبة وصلت لما يقارب 40%، يقابلها تراجع حاد في المبيعات وارتفاع بتكاليف التشغيل والأعباء المالية، إلى جانب تعدد الجهات الرقابية وتنوعها فيما يتعلق بالتفتيش على تطبيق الاشتراطات الصحية وكثرة المخالفات.





وبينوا خلال اللقاء أن مبيعات شركات ومحال مواد البناء والدهانات، انخفضت بنسبة 50% منذ بدء انتشار وباء فيروس كورونا، جراء قلة المشروعات الإنشائية والعقارية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تأثيرات أعمال مشروع الباص السريع.



