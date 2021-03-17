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تعرف على تفاصيل استكمال الترم الثاني بالمدرسة أو المنزل .. فيديو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:13 ص
مدير تحرير أخبار
مدير تحرير أخبار اليوم
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ريهام فيكتور
قال رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم ومسؤول ملف التعليم، إن وزارة التربية والتعليم أعطت للطالب حرية اختيار الية استكمال الترم الثانى بالمدرسة أو المنزل، وهى استمرار للإجراءات الاحترازية التى بدأت الدولة فى تنفيذها بالنسبة للعملية التعليمية.

وأضاف رفعت فياض ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد، المذاع على فضائية تن، أن الدولة عملت على تنظيم العملية التعليمية سواء فى التعليم العام ، أو الجامعى .

وأشار مدير تحرير أخبار اليوم ومسؤول ملف التعليم، إلى أن الحضور فى المدرسة فى السنوات الأولى من كى جى 1 حتى 3 ابتدائى ،عبارة عن 4 أيام فى الأسبوع، أما بالنسبة لبقية السنوات حتى 3 إعدادى أصبحت يومين فى الاسبوع للفرقة الواحدة.

وتابع مدير تحرير أخبار اليوم ومسؤول ملف التعليم، أن الوزارة قررت رفع الغياب تماما عن الطلاب، وكل المنصات الإلكترونية تبث من خلال منصات تعليمية لوزارة التربية والتعليم، لافتا إلى أن هناك امتحان فى نهاية كل شهر للطلاب التى لم تحضر المدرسة.

وأكد أن هذه الامتحانات بداية من الصف الرابع وحتى الصف 2 إعدادى وهو بديل عن الحضور عن امتحان الفصل الدراسى الثانى.
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