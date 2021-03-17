74 مليون جنيه تكلفة تطوير الميادين وأعمال الإضاءة بمدينة بدر

قال المهندس علاء لطفى ، معاون رئيس جهاز مدينة بدر : إن الميادين التى تشهد تطوير بالمدينة عن طريق مساهمة اجتماعية لرجال الاعمال والمستثمرين والشركات العاملة بالمدينة .





وأوضح ، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن رجال الاعمال يقومون ب أخذ الميادين وينفذون عمليات الإضاءة والمظاهر الجمالية ،والأشجار ، مشيرأ إلى أن يجرى الآن عمليات تطوير الحى الأول ، الثانى ب اعتماد مبلغ 74 مليون جنيه





ولفت إلى أن ميدان الجامعة الروسية والذى ضمن ميادين المدينة ومنها النسر ، الحرية ، الهرم وكافة المستثمرين يطلبون تنفيذها للمنافسة والتطوير ب المدينة .





وتابع أن تطوير الميادين لم تقتصر بتطويرها بل امتد الأمر لتوسعة الطرق حتى تستوعب الكثافات المرورية ب المدينة وإضفاء لمسة جمالية على الأعمدة ، وكشافات زرقاء .















