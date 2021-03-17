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توك شو

74 مليون جنيه تكلفة تطوير الميادين وأعمال الإضاءة بمدينة بدر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:28 ص
مدينة بدر
مدينة بدر
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شيرين عادل
قال  المهندس علاء لطفى ، معاون رئيس جهاز مدينة بدر :  إن الميادين التى تشهد تطوير بالمدينة عن طريق مساهمة اجتماعية لرجال الاعمال والمستثمرين  والشركات العاملة بالمدينة .

وأوضح ، خلال  تقرير خاص أذاعه برنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن رجال الاعمال يقومون ب أخذ الميادين وينفذون عمليات الإضاءة والمظاهر الجمالية ،والأشجار ، مشيرأ إلى أن يجرى الآن عمليات تطوير الحى الأول ، الثانى ب اعتماد مبلغ 74 مليون جنيه 

ولفت إلى أن ميدان الجامعة الروسية والذى ضمن ميادين المدينة ومنها النسر ، الحرية ، الهرم وكافة المستثمرين يطلبون تنفيذها للمنافسة والتطوير ب المدينة . 

وتابع أن تطوير  الميادين لم تقتصر بتطويرها بل امتد الأمر لتوسعة الطرق حتى تستوعب الكثافات المرورية  ب المدينة وإضفاء لمسة جمالية على الأعمدة ، وكشافات زرقاء . 




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