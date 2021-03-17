مجدى عبد الغنى بعد فوز الترجي: الزمالك فيه حاجة غلط

سلط مجدى عبد الغنى، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، الضوء على خسارة فريق الزمالك أمام الترجي فى دورى أبطال أفريقيا.









كان الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تلقى خسارة أمام الترجي على ملعب استاد القاهرة، أمس الثلاثاء، بهدف دون رد.









وقال البلدوزر عبر الصفحة الرسمية: الزمالك في حاجة غلط! الزمالك أمام الترجي قدم 90 دقيقة سيئة جدا وصانع الألعاب الحقيقي غير موجود".









وتابع: "رغم وجود يوسف أوباما وفرجاني ساسي خطورة انطلاقات الجناحين أشرف بن شرقي وزيزو غائبة عدا اجتهادات قليلة من أشرف بن شرقي".









وأضاف: "الزمالك عانى من عقلية كارتيرون الدفاعية جدا وهو مدرب يفضل دائما الاعتماد على المرتدات، وده أسلوب مش ينفع مع الترجي".









واستطرد: " الزمالك كسب الترجي بسهولة العام الماضي.. نعم ولكن كان عنده فريق كامل مميز فريق يضم مصطفى محمد هداف ومحمد أوناجم جناح سريع وعبد الشافي الظهير الأيسر المخضرم في أفضل حالاته وحازم إمام الصغير ظهير أيمن مميز ومتألق".







