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برلمان

برلماني يوجه طلب إحاطة بشأن عدم وجود غراب مياه على طريق الأوتوستراد بمنطقة شق التعبان

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:58 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
وجه النائب أحمد الطيبي عضو مجلس النواب طلب إحاطة الدكتور رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور وزير الرى والموارد المائية واللواء وزير التنمية المحلية  استنادًا للمادة  134 من الدستور ، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، والموجه بشأن تعرض أهالى حى طرة للمخاطر أثناء نقل السيارات المعبأة بالمياه من كورنيش النيل فى الضفة الشرقية من نهر النيل الى طريق الأوتوستراد بالضفة الغربية .

وقال " أحمد الطيبى " فى بيان صحفى له أنه أثناء نقل السيارات المعبأة بالمياه قد يتعرض المواطنين للخطر ، مما أدى إلى تدهور الطرق و البنية التحتية و الانفاق بحى طرة من المياة المحملة على هذة السيارات ، و ذلك لعدم وجود غراب مياة على طريق الاتوستراد بمنطقة شق التعبان ليوفر الوقت والجهد وعدم تدهور البنية التحتية لهذه المنطقة.
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