إنقاذ ربة منزل وأبنائها في حريق عشة ببنها

أنقذت العناية الإلهية ربة منزل وأبناءها من حريق شب في عشة للشاى يقيمون بها على الرياح التوفيقي أمام سوق الخضار دائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية.









واندلعت فيها النيران ونجحت قوات الإطفاء فى السيطرة على النيران دون خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.









تلقى اللواء فخر العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد باندلاع حريق فى عشة تقيم فيها ربة منزل وأبناؤها على أرض طرح النهر، على الرياح التوفيقى أمام سوق الخضار دائرة مركز بنها.









انتقلت سيارة إطفاء على الفور، وتم السيطرة على الحريق دون أى خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.









وكان قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة جدد حبس 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنزل بدائرة المركز 15 يوما على ذمة التحقيقات.









تلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سامى، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغ يفيد مجموعة من الأشخاص يقومون بالتنقيب عن الآثار بمنزل بقرية كفر حمزة دائرة المركز.









وتبين أن وراء ذلك 7 أشخاص وتم ضبطهم أثناء الحفر وبحوزتهم معدات للحفر، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهمون للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.









من ناحية أخرى، أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم أثناء عبورهم الطريق أمام مصنع أبو حوا بكوبري قليوب بمحافظة القليوبية تجاه القاهرة، وتم نقل المصابين لمستشفى قليوب التخصصي، وتولت النيابة العامة التحقيق.









تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أمجد محفوظ، مدير المرور، بوقوع حادث سير أمام مصنع أبو حوا بكوبري قليوب تجاه القاهرة.









وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص هم كل من "صباح. م. ا"، 35 عاما، و"محمد. ع. م"، 26 عاما، و"أحمد. ج"، 22 عاما، وتم نقل المصابين لمستشفى قليوب التخصصي، وتولت النيابة التحقيق.

