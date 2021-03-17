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خبير: 42% من الكهرباء بالطاقة المتجددة في 2035

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:35 ص
علي عبدالعال
علي عبدالعال
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ياسمين القصاص
قال الدكتور على عبد النبى، خبير الطاقة ونائب رئيس هيئة المحطات النوعية سابقا، إن يوجد استخدامات عديدة للمنتجات البترولية في تشغيل السيارات ووسائل النقل ونقل البضائع عن طريق استهلاك كبير من البنزين والسولار، لذلك يكون البنزين والسولار من أهم منتجات البترول، ولكن اليوم الدولة تسعي إلى العديد من الاكتشافات الجديدة التى تسعي لزيادة الانتاج، رفع كفاءة حقول الإنتاج.


وأضاف "خبير الطاقة ونائب رئيس هيئة المحطات النوعية سابقا"، خلال استضافته فيى برنامج "صباح ابلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن حقل ظهر يعتبر للغاز الطبيعي كان عامل أساسي في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، الذي يعتبر أكبر حقل للغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط، مما ساعد الدولة المصرية على الاكتفاء الذاتي في الغاز الطبيعي منذ عام 2018.


وأشار "عبدالنبى"، إلى أن يوجد لدي الدولة المصرية ناقص في البترول، ولكن يوجد أمل في الاكتفاء الذاتي في انتاج البترول عن طريق ترسيم الحدود في البحر الأحمر، كاشفا أن يوجد عجز في حوالى 80 ألف برميل عجز يوميا بين الإنتاج والاستهلاك.


وأوضح على عبدالنبى، أن يجب دخول الدولة على قطاع التكرير حتى يتم رفع المعدلات،  ومن هنا يحدث الإنتاج تم التكرير، فيجب اولا رفع كفاءة مصانع التكرير وإنشاء توسعات بها، وبالتالي يمكن أن يستخدم الغاز و الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، مما يساعد الدولة على تقليل حجم الاستيراد للمواد البترولية التى تكلف الدولة 10 مليار دولار سنويا.

وأكد، أن قطاع الكهرباء بالدولة المصرية يهدف إلى وجود استخدام 42% من الطاقة المتجددة لعام 2035، موضحا أن سوف تستخدم الدولة تلك الطاقة المتجددة بجميع فروعها، إضافة إلى استخدام 20% طاقة نووية و38% طاقات أحفرية.

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