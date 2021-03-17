لا شبهة جنائية.. تشييع جثمان الطفل المنتحر في الإسماعيلية إلى مثواه الأخير

كشف تقرير الطب الشرعي في قضية مقتل طفل بمحافظة الإسماعيلية، عدم وجود آثار ضرب أو اعتداء، نافيا وجود شبهة جنائية، مقرا بانتحاره.





أمرت نيابة لإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بدفن جثمان طفل في العاشرة من العمر انتحر داخل منزله في الساعات الأولي من صباح أمس الثلاثاء بمنطقة الشيخ زايد.





واستمعت النيابة العامة لأقوال أسرة المجني عليه وتبين ان والدته رفضت خروجه في وقت متأخر من المنزل خوفًا عليه، فدخل غرفته وأغلق الباب علي نفسه وشنق نفسه باستخدام الحزام.





وبدأت الواقعة بتلقي وحدة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية بلاغًا يفيد العثور علي جثة طفل "مشنوق" داخل منزله بشارع "القماش" بمنطقة الشيخ زايد التابعة لدائرة القسم.





وعلي الفور انتقل المقدم محمد سكر رئيس مباحث قسم ثالث ومعاونيه إلي مكان البلاغ لفحصه وفحص الجثمان، وتبين ان الجثة لشاب يدعى "عمر.م - 10 سنوات" وليس بها اثار ضرب ظاهرية.





وتحفظت الشرطة علي الجثمان بثلاجة مستشفى جامعة قناة السويس، فيما ناقش ضباط البحث أسرة الطفل، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.