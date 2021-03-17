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حوادث

الوفاة طبيعية.. مصادر تنفي مقتل داعية إسلامي خلال مشاجرة في الإسماعيلية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:55 م
صدى البلد
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انجي هيبة
أكدت مصادر أمنية مسئولة بمديرية أمن الإسماعيلية عدم تلقيها أي بلاغات حول وفاة داعية إسلامي في مشاجرة نشبت أمس، الثلاثاء.


وقالت المصادر إن ضباط المباحث الجنائية تحروا حول الواقعة ولم يتم إثبات وجود مشاجرة أو مشادة بمنطقة إقامة الداعية عماد عيد، مؤكدة أنه لم يتم تحرير أي محاضر أو اتهام أحد بوفاته، بعكس ما تمت روايته على مواقع التواصل الاجتماعي.


وأكدت مصادر مقربة من الأسرة وفاة الشيخ عماد عيد وفاة طبيعية إثر أزمة قلبية مفاجأة داخل منزله، وأنه لم يكن طرفًا في أي مشاجرة أو مشادة مع أحد.


ونفت المصادر وجود أي عداءات مع أحد، او اتهام أحد في التسبب في وفاته، مؤكدة أن الوفاة طبيعية، وليس هناك أي شبهة جنائية في الواقعة.
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