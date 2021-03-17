قرار عاجل لـ حاكم دبي لإنهاء منازعات الورثة على العقارات

أصدر حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة قضائية خاصة تختص بالنظر والفصل في الطلبات أو الادعاءات أو المنازعات التي تنشأ بين الورثة بسبب بيع العقار السكني بعد وفاة مورثهم.









ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، أصدر بن راشد، القرار رقم (8) لسنة 2021 بشأن بتشكيل هذه اللجنة، بهدف الحفاظ على حقوق جميع الأطراف لا سيما كبار السن والقُصر وغير المتزوجات والمطلقات والأرامل والأشخاص من ذوي الهمم.









ووجه بأن تتألّف اللجنة من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونية والمالية والعقارية، يتم تسميتهم بقرار من رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي.









وحسب القرار، تتولى اللجنة القضائية الخاصة عدة مهام منها: النظر والفصل في الطلبات أو الادعاءات أو المنازعات التي تنشأ بين الورثة بسبب بيع العقار السكني وفقًا لأحكام المرسوم رقم (23) لسنة 2020 بشأن تنظيم بيع الورثة للعقارات السكنية في إمارة دبي، والنظر والفصل في الطعون التي تُقدم على القرارات التي تصدرها دائرة الأراضي والأملاك أو مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أو الإجراءات التي تتخذها أي منهما وفقًا لأحكام المرسوم المُشار إليه.









إلى جانب ذلك، تنظر إلى والإجراءات والمُدد والضوابط والحالات التي تعتمدها اللجنة القضائية الخاصة في هذا الشأن، وكذلك بيع العقار السكني بطريق المُزايَدة، في حال تعذُّر قسمة العقار السكني عينًا، أو إذا كان من شأن القسمة عينًا إحداث ضرر أو نقص كبير في قيمة العقار السكني.









كما تختص اللجنة بإيداع مبلغ بيع العقار السكني في حساب دائرة الأراضي والأملاك، التي تتولى توزيعه على الورثة بحسب حصة كل منهم في العقار السكني، والنظر والفصل في أي نزاع حقوقي آخر ينشأ بين الورثة ويكون مرتبطًا بالعقار السكني، وتُقرِّر اللجنة البت فيه وفقًا لما تراه مناسبًا في هذا الشأن، بهدف إنهاء المنازعات.