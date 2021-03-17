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أخبار العالم

الأردن ..أحكام بالاعدام شنقا حتى الموت لمتهمين فى قضية فتى الزرقاء

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:11 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي

قضت محكمة أمن الدَّولة، صباح اليوم الأربعاء، بالاعدام شنقا حتى الموت لمتهمين فى قضية فتى الزرقاء .

ويحاكم فى القضية التى شغلت الرأي العام الأردن 17 متهمًا، أحدهم فار من وجه العدالة، في قضية الاعتداء على فتى محافظة الزرقاء قبل نحو ستة أشهر، وتسببوا ببتر يديه وإعتام احدى عينيه.

وأسندت المحكمة للمتهمين تسع تهم من بينها، الإرهاب وترويع المجتمع، وتشكيل عصابة أشرار، وهتك العرض والخطف الجنائي، وإحداث عاهة دائمة، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، ومقاومة رجال الأمن العام، والشروع بالقتل.

واستمعت المحكمة على مدار خمسة أشهر لـ 26 شاهد نيابة عامة، وقدَّم محامو الدفاع بيناتهم الدِّفاعية، وقررت المحكمة رفع الجلسات الى مطلع الشهر الجاري للنطق بالحكم.

وتتلخص أحداث قضية فتى الزرقاء بقيام عدة أشخاص بخطف طفل من مدينة الهاشمية ونقله إلى منطقة خالية من السكان شرق محافظة الزرقاء وقاموا بالاعتداء عليه وبتر يديه واعتام احدى عينيه وإيذاء الأخرى، وتركوه في منطقة خالية من السكان وبعيدة عن أقرب مستشفى 7 كيلو مترات.



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