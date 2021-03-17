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أخبار العالم

الخارجية العمانية : الحوار هو السبيل الوحيد نحو رأب الصدع في المنطقة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:15 ص
سلطنة عمان
سلطنة عمان
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ميس رضا
أكد الشيخ خليفة بن على الحارثي، وكيل وزارة الخارجية العُمانية للشئون الدبلوماسية، على موقف سلطنة عُمان الثابت بدعم وتشجيع الحوار والتفاهم، باعتبارهما السبيل الأمثل لحل الخلافات والصراعات في المنطقة والعالم.


جاء ذلك خلال مشاركة السلطنة - ممثلة في وزارة الخارجية - في منتدى طهران الثاني للحوار أمس عبر الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من المسئولين والخبراء حيث تمت مناقشة العديد من القضايا الدولية والأوضاع الإقليمية.


وتُجدر الإشارة إلى أنه منذ تولى السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان مسئولية الحكم في 11 يناير من العام الماضي، حرص على التأكيد أكثر من مرة على ثبات السياسة الخارجية العُمانية التي أرسى دعائمها المغفور له السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، والقائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير واحترام سيادة الدول وعلى التعاون الدولي في مختلف المجالات، وحل الخلافات بالطرق السلمية بروح من الوفاق والتفاهم.
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