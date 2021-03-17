الخارجية العمانية : الحوار هو السبيل الوحيد نحو رأب الصدع في المنطقة

أكد الشيخ خليفة بن على الحارثي، وكيل وزارة الخارجية العُمانية للشئون الدبلوماسية، على موقف سلطنة عُمان الثابت بدعم وتشجيع الحوار والتفاهم، باعتبارهما السبيل الأمثل لحل الخلافات والصراعات في المنطقة والعالم.









جاء ذلك خلال مشاركة السلطنة - ممثلة في وزارة الخارجية - في منتدى طهران الثاني للحوار أمس عبر الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من المسئولين والخبراء حيث تمت مناقشة العديد من القضايا الدولية والأوضاع الإقليمية.







