احصل على فرصة للدراسة في كوريا.. عبر هذا الرابط

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة سفارة جمهورية كوريا الجنوبية بأنه تم فتح باب التقدم لمنحة الحكومة الكورية لعام 2021 لمرحلة الدراسات العليا.

اقرأ ايضا:

المهتمون بالدراسة بأمريكا.. جامعة حلوان تنظم ندوة تعريفية لكيفية الحصول على منح "فولبرايت"..اليوم





بينما أوضحت الوزارة، أن ذلك بمقر المركز الثقافى من 23 فبراير وحتى 11 مارس المقبل( اعتبارًا من الساعة 1 حتى الساعة 2:30 فيما عدا الأول من مارس، ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد :ـ

https://studyinkorea.go.kr/ar/sub/gks/allnew_invite.do

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

وكانت قد أفادت سفارة جمهورية أذربيجان بالقاهرة بأن جامعة أكاديمية دبلوماسية أذربيجانية ” أعلنت عن منح لقبول الطلاب لدرجة البكالوريوس والماجستير لعامى2021-2022.

وأوضحت أن التخصصات للبكالوريوس كالآتى:

العلاقات الدولية والاجتماعية

العلاقات الدولية

إدارة الأعمال

الإقتصاد

علوم الحاسب

هندسة الحاسوب

تكنولوجيا المعلومات

التخصصات للماجستير كالآتى:

السياسة الاجتماعية

العلاقات الدولية والدبلوماسية

إدارة الأعمال

إدارة تعليم

وأكدت أن آخر موعد للتقديم هو 1/4/2021 كما يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن المنح المقدمة من خلال الموقع الالكترونى التالى :ـ

https://ssb-prod.ec.ada.edu.az/PROD/bwskalog.p_DisploginNon?612776828579

https://www.ada.edu.az/en/admissions/financial-aid

علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن تنفيذ هذه المنح