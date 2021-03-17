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تعليم

احصل على فرصة للدراسة في كوريا.. عبر هذا الرابط

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:30 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة سفارة جمهورية كوريا الجنوبية بأنه تم فتح باب التقدم لمنحة الحكومة الكورية لعام 2021 لمرحلة الدراسات العليا.

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بينما أوضحت الوزارة، أن ذلك بمقر المركز الثقافى من 23 فبراير وحتى 11 مارس المقبل( اعتبارًا من الساعة 1 حتى الساعة 2:30 فيما عدا الأول من مارس، ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد :ـ

https://studyinkorea.go.kr/ar/sub/gks/allnew_invite.do

 

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

 

وكانت قد أفادت سفارة جمهورية أذربيجان بالقاهرة بأن جامعة أكاديمية دبلوماسية أذربيجانية ” أعلنت عن منح لقبول الطلاب لدرجة البكالوريوس والماجستير لعامى2021-2022.

 

وأوضحت أن التخصصات للبكالوريوس كالآتى:

 

العلاقات الدولية والاجتماعية

العلاقات الدولية

إدارة الأعمال

الإقتصاد

علوم الحاسب

هندسة الحاسوب

تكنولوجيا المعلومات

التخصصات للماجستير كالآتى:

 

السياسة الاجتماعية

العلاقات الدولية والدبلوماسية

إدارة الأعمال

إدارة تعليم

 

 

وأكدت أن آخر موعد للتقديم هو 1/4/2021 كما يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن المنح المقدمة من خلال الموقع الالكترونى التالى :ـ

 

https://ssb-prod.ec.ada.edu.az/PROD/bwskalog.p_DisploginNon?612776828579

 

https://www.ada.edu.az/en/admissions/financial-aid

 

علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن تنفيذ هذه المنح

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