تريند 2021.. تعرفي على أحدث ألوان ملابس الربيع والصيف

قال أنس مليس، مصمم الأزياء، إن أى بنت تستطيع ارتداء الموديل الذى تتمناه ولكن بطريقة مبسطة تليق على شكل جسمها، لافتا إلى أنه مهووس بـ"الفاشون شو"، ويحب الأفكار الجديدة البسيطة التى تبهر أى فتاة فى الشكل وفى نفس الوقت تشعر بالراحة عند ارتدائها.









وأضاف أنس مليس، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، أن اللون الأصفر والأحمر موضة لعام 2021، ولكن لا توجد قاعدة للموضة والفاشون بوجه عام.









وأشار مصمم الأزياء إلى أن القماش المرسوم عليه ورود وتشجير أصبح موضة مرة أخرى، ولكن ليست كل الألوان تليق على الموضة الجديدة، منوها إلى أنه قام بتصميم فستان مستوحى من تصميم ملكى أدخل فيه الهاند ميد ودمج الكلاسيكية مع المودرن.







