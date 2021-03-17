ضبط 10 تكاتك مخالفة لخطوط السير بالشوارع الرئيسية في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات ضبط التكاتك المخالفة لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية، فضلًا عن المرور على المواقف العمومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملات ميدانية لمتابعة التزام أصحاب التكاتك بخطوط السير، والتي تسير بشوارع المدينة بدون ترخيص، وأسفرت الحملة عن ضبط 6 تكاتك مخالفة لخطوط السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





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وقامت رئاسة مدينة صان الحجر بضبط ٤ تكاتك مخالفة لخطوط السير بشوارع المدينة، واتُخذت الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية والأمنية تستمر في شن حملاتها المفاجئة لضبط غير الملتزمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

على جانب آخر، فقد أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مكتب مشروعات الأورمان بالشرقية انتهى من توزيع عدد الألحفة والبطاطين المقرر توزيعها على غير القادرين من الاسر الأولى بالرعايا والأكثر احتياجًا في قرى ونجوع ومدن مراكز المحافظة.

وقال "شعبان" إن التوزيع تم بالقرى الأكثر احتياجًا فى جميع عزب ونجوع وقرى مراكز المحافظة (مركز أبو حماد – مركز أبو كبير – مركز أولاد صقر – مركز الإبراهيمية – مركز الزقازيق – مركز بلبيس – مركز فاقوس – مركز كفر صقر – مركز الحسينية – مركز مشتول السوق – مركز منيا القمح – مركز ديرب نجم – مركز ههيا)، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالمحافظة تحت إشراف مديرية التصامن الاجتماعى بالمحافظة وبرعاية الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.