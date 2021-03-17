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منوعات

نادرة ومميتة.. أعراض نادرة لكورونا تسببت في وفاة صبي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:01 م
صدى البلد
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مريم صليب
لم يتخيل سكان العالم أن مجرد فيروس صغير قد يغير حياتهم 180 درجة، وتتحول إلى حياة أكثر قسوة بسبب أعداد الإصابات والوفيات التي تعلنها الحكومات باستمرار ولكن بعد مرور الوقت أصبح كوفيد 19 أكثر خطورة وأعراضه تطيح بالصغير والكبير. 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور"البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر 42ما، فقدت ابنها الوحيد بعد إصابته بفيروس كورونا ولكنه أصيب بأعراض غريبة فشل الأطباء في تشخيصها بطريقة صحيحة واكتشفوا أنه كان فيروس كورونا. 

قالت السيدة إن ابنها أصيب بالتهاب رئوي حاد لدرجة أنه كان لا يستطيع فتح عينيه من شدة الألم وارتفاع درجة الحرارة، وكان تشخيص الأطباء في البداية أنه التهاب رئوي ولكن لم يتوقعوا أنه كان فيروس كورونا وهاجم جسم الصبي وأنهي عليه خلال أسبوع واحد. 

أشارت السيدة إلى أنها لم تتخيل أن يخطئ الأطباء نفسهم في تشخيص حالة ابنها، ولكن أكدت أن مسحات ابنها كلها كانت سلبية ولكن بالرغم من ذلك كان مصابا بالفعل بالفيروس. 


جدير بالذكر أن أحد الأطباء أكد لها عقب وفاة الطفل أنه كان مصابا بالفيروس، وأنه تسبب في تدمير جهازه التنفسي وقبل وفاته بأقل من ساعة أثبتت المسحة إيجابية حالته ولكن بعد فوات الأوان. 
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