ضبط مركز طبي خاص يعمل بدون ترخيص في الشرقية داخله أدوية مخالفة

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية على وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية الخاصة بنطاق المحافظة، لضبط المخالفين منها والتحقق من مدى التزام الأفراد والعاملين بها بالقوانين المنظمة للعمل، ولضمان تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين وللمساهمة في رفع كفاءة المنظومة الصحية بنطاق المحافظة.

وأضاف الدكتور هشام مسعود وكيل وزاره الصحة قيام إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية ومفتشي الإدارة الصحية بفاقوس بالإشتراك مع إدارة الرقابة التموينية بالمحافظة بمداهمة أحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة الصالحية الجديدة بعد وردود معلومات تفيد قيامه بفتح أبوابه لإستقبال المواطنين، ويتم إدارته من خلال أشخاص غير مؤهلة علميًا، وغير متخصصة في القطاع الطبي وقيامة بحقن البلازما للحالات المترددة عليه بدون إشراف طبي، وبدون ترخيص، بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلي عدم التخلص من النفايات الطبية الناتجة عن نشاطه بطريقة آمنه، واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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أشار وكيل وزارة الصحة الي أنه خلال الحملة تم ضبط وتحريز مستلزمات طبية متنوعة مجهولة المصدر وبدون فواتير في مكان غير مرخص، ويتم استخدامها بدون إشراف طبي، مما يُعرض صحة المترددين للخطر، بالإضافة إلى ضبط جهاز طرد مركزي يستخدمه المركز في نشاطه، واتُخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتشميع المركز الطبي المضبوط بكامل محتوياته، وتحرير المحضر رقم 360 جنح لسنه 2021 بمركز شرطة الصالحية الجديدة.

أكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الصحية بنطاق المحافظة وضبط المخالف منها حفاظًا علي صحة وسلامة الجميع

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات ضبط التكاتك المخالفة لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية فضلًا عن المرور على المواقف العمومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملات ميدانية لمتابعة التزام أصحاب التكاتك بخطوط السير، والتي تسير بشوارع المدينة بدون ترخيص، وأسفرت الحملة عن ضبط 6 تكاتك مخالفة لخطوط السير، واتُخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مدينة صان الحجر بضبط 4 تكاتك مخالفة لخطوط السير بشوارع المدينة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وأشار المحافظ الي انه تستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة لضبط غير الملتزمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.