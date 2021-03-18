مرضى نفسيون أم غير مؤهلين.. «صدى البلد» يرصد انتهاكات أمريكا لحقوق الإنسان.. محامٍ أمريكي: تدريب الشرطة غير كاف.. ومحلل سياسي: من أولويات بايدن خلال رئاسته

محام أمريكي: المنظمات تتجنب الهجوم خشية فقدان التمويل

محللة سياسية: يصعب على بايدن وقف الانتهاكات خلال 4 سنوات فقط









من قتل لسحل لتعذيب ثم قتل، انتهاكات الشرطة الأمريكية سيناريو يتكرر يوميا تحت مظلة "الحرية" وسط تعتيم من القوى السياسية التي تتصيد انتهاكات حقوق الإنسان في الدول النامية في الوقت الذي تعتبر دول العالم المتقدم نموذجًا يحتذى به في إحترام حقوق الإنسان.





تعددت الاستغاثات التي أطلقها الشعب الأمريكي في شكل مظاهرات تناقلتها وسائل الإعلام بعد ممارسة العنف والقمع ضدهم، منها حادث قتل بالرصاص راح ضحيته رجل أسود أعزل، في واقعة هي الثانية من نوعها في مدينة أمريكية خلال شهر واحد وعلى إثرها خرجت مظاهرات تتهم الشرطة بالعنصرية و الوحشية.





وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بعد القضية الشهيرة للمواطن "جورج فلويد"، والتي قام فيها ضابط أمريكي أبيض اللون بفعل عنيف أثناء ضبطه لمواطن ذي بشرة سمراء، حيث وضع ركبتيه على رقبة المواطن خلال إلقاء القبض عليه حتى فقد وعيه تماما ومات بعدها.





وفي واقعة غريبة، قتل ضابط أمريكي 13 من زملائه وأصاب أكثر من ثلاثين آخرين إثر إطلاقه النار بشكل كثيف وعشوائي في قاعدة "فورت هود" العسكرية بولاية تكساس، وبالتحديد في مركز الكشف الطبي للعسكريين المغادرين للحرب في الخارج.





قال إلين أور، محامٍ أمريكي، إن انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها الشرطة الأمريكية نتيجة لخلل في تدريب الكوادر الشرطية بجانب الأفكار العنصرية التي يتبناها بعض الضباط الأمريكيين ويطبقونها مستغلين سلطتهم على الشعب الأمريكي.





وأضاف ألين، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك عددا من منظمات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية يطلق عليها "منظمات الحقوق المدنية" وأكبرها حركة "Black Lives Matter"، مؤكدا أن العديد من المنظمات الدولية السياسة الأمريكية تتجنب الأسلوب الهجومي خشية فقدان التمويل والحماية في البلد.





وتابع المحامي الأمريكي: "أعتقد أن هدف بايدن هو معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، لكن من المستحيل أن يحقق بايدن هذا الأمر بمفرده، حيث يتطلب إعادة هيكله لفكر الضباط في جميع فروع الحكومة وكذلك الشعب".





وأكدت روان الرجولة، محللة سياسية مختصة بشئون الولايات المتحدة الأمريكية والمديرة التنفيذية لمكتب "تواصلكم" الاستشاري، أن الحقوق المدنية civil rights مستقاة من الدستور الأمريكي بشكل رئيسي، لافتة إلى أن انتهاكات الشرطة الأمريكية لهذه الحقوق تكون من خلال أعمال اعتقال غير قانوني.





وأوضحت روان، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الاستخدام المفرط للقوة خلال الاعتقال، أي عندما يسيء الضباط المسئولون أو تنفيذ القانون سلطتهم أو يتجاوزون حدود سلطتهم لحرمات شخص من حقوقه المدنية يعتبر سوء سلوك من الشرطة وانتهاكا للحقوق ويعاقب عليه القانون.





وتابعت المحللة السياسة: "تشير التقديرات إلى أن أكثر من 90٪؜ من وكالات تنفيذ القانون في الولايات المتحدة تتطلب اختبارات وفحوصا نفسية للمتقدمين للحصول على الوظيفة، ويكون إما قبل أو بعد تلقي عرض التوظيف، ولكن الفحص النفسي قبل التوظيف لا يحدد السلامة العقلية للمرشح من عدمه ولكن يقوم بتقييم مدى ملاءمة المرشح لهذه الوظيفة".





وأضافت روان: "هناك عدة منظمات حقوقية ومدنية محلية ودولية تتعامل مع هذه الانتهاكات وترصدها وتشكل لوبيات ضاغطة لتعديل القوانين والسياسات الناظمة لضبط سلوك الشرطة ومنفذي القانون، وقد تزايدت في الفترة الأخيرة".





وأشارت إلى أن إدارة بايدن تنتهج سياسة التركيز على تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان وستعطيها الأولوية في ملفاتها المحلية والخارجية، ولكن إلى أي مدى يمكن للإدارة أن تقوم بالتغيير خلال 4 سنوات فهو أمر يتعلق بالكفاءة والقدرة على التعاون والتنسيق مع جميع أطياف المجتمع داخليًا والحلفاء والشركاء خارجيًا.