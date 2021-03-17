ريابكوف: روسيا تتعامل بهدوء مع تهديد أمريكا بفرض عقوبات جديدة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن بلاده تنظر بهدوء حيال تهديد واشنطن بفرض عقوبات جديدة بسبب مزاعم التدخل الروسي في انتخابات 2020، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة مازالت ملتزمة بزيادة الضغط على روسيا.

وقال ريابكوف -في تصريحات اليوم الأربعاء لوكالة أنباء "سبوتنيك"، تعليقا على تقرير الاستخبارات الأمريكية حول تدخل روسي مزعوم في انتخابات 2020 والتهديد بفرض عقوبات جديدة محتملة-: "للأسف، أصبح هذا النهج معيارًا ونمط حياة بالنسبة إلى الولايات المتحدة"، مؤكدًا أن الاستنتاجات التي جاءت في التقرير لا أساس لها".