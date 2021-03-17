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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبي العام بمديرية الصحة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:14 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، سير العمل بالقومسيون الطبي بحي شرق والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتواجد الأطقم الطبية، وذلك ضمن خطة المحافظة لمتابعة المستشفيات المركزية والعامة والتأكد من جاهزيتها المستمرة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء. 


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رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور أسامة حجازي، مدير عام إدارة الطب الوقائي بالمديرية ومدير القومسيون الطبي العام.



وبدأ المحافظ جولته التفقدية بزيارة مقر القومسيون الطبي العام بجوار مديرية الصحة، والتقى بالدكتور أسامة حجازي، مدير القومسيون، واستمع إلى خطوات سير العمل بالقومسيون والخدمات التي يقدمها للمواطنين، بالإضافة إلى أعمال التطوير التي تمت بمبنى القومسيون من إنشاء "رامب" للإتاحة لذوي الهمم وتطوير المدخل بالكامل لاستقبال المواطنين والمرضى وتابع سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين واطمأن على حالة المرضى والمترددين على القومسيون ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشددًا على تكثيف إجراءات التعقيم والتطهير بالمستشفى. 



 
وأكد محافظ أسيوط استمرار جولاته الميدانية على المستشفيات ومخازن الأدوية للوقوف على سير العمل والتأكد من توافر الأطقم البشرية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة والتأكد من توفر الأرصدة الكافية من الأدوية، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والصحية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها.


  
وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين منع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة حفاظًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وأشار إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".
محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبي العام بمديرية الصحة
محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبي العام بمديرية الصحة
محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبي العام بمديرية الصحة
محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبي العام بمديرية الصحة
محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبي العام بمديرية الصحة
محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبي العام بمديرية الصحة
محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبي العام بمديرية الصحة
محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبي العام بمديرية الصحة
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