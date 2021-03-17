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تعليم

ضمن حياة كريمة.. محافظ كفرالشيخ يضع حجر أساس مدرسة السيد البدوى.. صور

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:37 م
محافظ كفرالشيخ يضع
محافظ كفرالشيخ يضع حجر أساس مدرسة السيد البدوى
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محمود زيدان
وضع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء،  حجر أساس مدرسة السيد البدوي بمطوبس، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات، وجمال فهمى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، نقطة الإسعاف، واستمع إلى شكاوى المواطنين و مطالبهم، موجهًا بتلبية كافة احتياجاتهم.

وفي سياقٍ متصل، ناقش محافظ كفرالشيخ، خطة إنشاء وتطوير كافة المنشآت الخدمية بالقرية والتي جاءت ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ضمن حياة كريمة.. محافظ كفرالشيخ يضع حجر أساس مدرسة السيد البدوى.. صور
ضمن حياة كريمة.. محافظ كفرالشيخ يضع حجر أساس مدرسة السيد البدوى.. صور
ضمن حياة كريمة.. محافظ كفرالشيخ يضع حجر أساس مدرسة السيد البدوى.. صور
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