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اقتصاد

تصديري الصناعات الغذائية: مصر العاشرة في أهم الدول المصدرة إلى كينيا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:01 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قال المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن  إجمالي الصادرات المصرية من كافة السلع غير البترولية إلى كينيا في 2019 بلغ حوالي 417 مليون دولار، وتحتل مصر المركز العاشر في أهم الدول المصدرة إلى كينيا في كافة السلع والخدمات في عام 2019 وفقًا بيانات الأمم المتحدة.

وأوضح المجلس في تقرير صادر اليوم، أن الصين تأتي في المرتبة الأولى  بقيمة 3.6 مليار دولار، الهند بقيمة 1.7 مليار دولار، الامارات بقيمة 1.6 مليار دولار، السعودية بقية 1.2 مليار دولار، اليابان مليار دولار، جنوب إفريقيا بقيمة 688 مليون دولار، أمريكا بقيمة 590 مليون دولار، إندونيسيا بقيمة 485 مليون دولار، ألمانيا بقيمة 435 مليون دولار، مصر بقيمة 417 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي واردات كينيا من العالم من كل السلع17.2 مليار دولار في 2019.

وتابع :بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى كينيا في 2020 حوالى 73 مليون دولار محقة نسبة نمو قدرها 111% خلال الفترة من 2014 إلى 2020.

وعن أهم السلع الغذائية المصرية المصدرة إلى كينيافي 2019، تمثلت في السكر والجلوكوز – المكرونة – الخمائر – نشاء – أغذية محضرة للحيوان – زيوت طعام – بسكويت ومحضرات من الحبوب – شيكولاتة – محضرات الكاكاو – صلصة ومركزات الطماطم.  
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