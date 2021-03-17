ضبط 99 طن مخللات و700 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقوانين المنظمة لذلك دون تهاون أو تقاعس، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال من بعض التجار وضعاف النفوس، ومنع أي تجاوزات قد تحدث ليكون ذلك رادعًا لكل من تسول له نفسه الاتجار في صحة المواطنين.











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وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالمحافظة لشن حملات مفاجئة ودورية بمراكز وقرى المحافظة، مشددًا على النزول وشن الحملات والرقابة على الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من سلامة المواد والسلع المعروضة ومتابعة جودتها والتأكد من مصدرها وصلاحيتها للاستخدام ومكافحة جرائم الغش التجاري والصناعي والغذائي وتوافر الشروط الصحية وسلامة التخزين.







