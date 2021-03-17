آلاف العقارات آيلة للسقوط ..محلية النواب تعقد 3 اجتماعات لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة لمحافظ الإسكندرية

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، 3 اجتماعات اليوم الأربعاء ، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة لمحافظ الإسكندرية ، بشأن إعادة تأهيل ورصف الطرق .





الاجتماع الذي سيتشارك فيه اللواء محمد طاهر الشريف ، محافظ الاسكندرية ،سيناقش طلبي إحاطة مقدمين من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن رصف بعض الطرق الهامة بدائرة الدخيلة والعامرية وبرج العرب – محافظة الإسكندرية فضلا عن مناقشة رصف وإعادة تأهيل طريق أم زغيو بحي العجمي - محافظة الإسكندرية.





كما تناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أبو العباس فرحات، بشأن التأخر في رصف شارع المراغي العمومي و شارع الـ 500 العمومي رغم أنهم مدرجين ضمن خطة القري الأكثر احتياجا والثاني يتعلق بسوء حالة الشوارع بسبب عدم إعادة الشيء لأصله في العديد من الشوارع بدائرة المنتزه بعد الانتهاء من أعمال المرافق بها.





كما تناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب سامح السايح، بشأن ​عدم قيام محافظة الإسكندرية بالرقابة على المواقف العشوائية لسيارات الأجرة، بالإضافة إلى عدم تصميم الإشارات الضوئية على مستوى المحافظة.





وتضمن جدول الاعمال ايضا مناقشة طلب إحاطة بعدم قيام محافظة الإسكندرية بنقل الأسواق العشوائية بالمنتزة ثاني مثل (المعمورة البلد – شارع المعهد الديني – ميدان المندرة) إلى الأسواق الجديدة حتى الآن.





وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن إغلاق سوق الـ 30 الذي تم إنشائه ليكون سوق حضاري يخدم أهالي منطقة شرق الإسكندرية وإعادة فتحه حفاظًا على المال العام كما تتطرق ايضا الى طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن عدم صيانة وتطوير بعض المساكن بحي العامرية أول، وثاني.





وفي اجتماعها الثالث تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل، بشأن وجود آلاف العقارات الآيلة للسقوط بمدينة الإسكندرية و خاصة داخل الدائرة الرابعة ( كرموز ـ مينة البصل ـ اللبان ـ محرم بك ـ العطارين).





كما تناقش عدد من طلبات الاحاطة بشأن عدم وجود إنارة ومعانات أهالي دائرة المنتزة من سوء حالة الإنارة العامة – و سوء حالة النظافة بسبب عدم تفعيل منظومة الجمع المنزلي فضلا عن مناقشة ​تقدير أسعار التصالح على المباني المخالفة وإلغاء كراسة الشروط للتصالح في محافظة الإسكندرية.





وتناقش اللجنة ايضا طلب احاطة بشأن تضارب تبعية عزبة الدكتور بين محافظتي الإسكندرية و البحيرة من حيث الموقع الجغرافي و فصل الحدود الإدارية و تقديم الخدمات للمواطنين، علمًا بقيام أهالي العزبة بسداد فواتير المرافق لمحافظة الإسكندرية.