وزيرة التجارة والصناعة تعلن بدء تسليم الدفعة الأولى من الوحدات الصناعية للمستثمرين بالمجمعات الجديدة

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدأت اليوم في توقيع العقود النهائية وتسليم الوحدات الصناعية الجاهزة للمستثمرين بالـ 7 مجمعات صناعية والتي تم طرحها بـ 7 محافظات تشمل الغربية والإسكندرية وبني سويف والبحر الأحمر وسوهاج والأقصر والمنيا، مشيرةً إلى حرص الوزارة على سرعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مجمعات صناعية كاملة المرافق والتجهيزات لشباب الأعمال لتعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة وتوفير فرص عمل للشباب في كافة محافظات الجمهورية.





وقال اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إنه تم توقيع الدفعة الأولى من العقود النهائية مع 23 مستثمرا مخصصا لهم 51 وحدة صناعية بمجمع المحلة الكبرى بالغربية، مشيرًا الى ان لجنة فنية من الهيئة قامت بالتوجه الى مدينة المحلة لتسليم الوحدات الصناعية بالمجمع للمستفيدين الذين استوفوا أوراقهم للبدء فورا في تركيب الماكينات وبدء الإنتاج.





وأضاف الزلاط أن الهيئة قامت بتسليم خطابات التخصيص لمستثمري 7 مجمعات صناعية جديدة الشهر الماضي وذلك تمهيدا لإنهاء كافة الأوراق والإجراءات اللازمة لتوقيع العقود وتسليم الوحدات.





ونوه رئيس الهيئة إلى أن الوحدات الصناعية المخصصة بالمحلة بنظام الايجار وتشمل أنشطة غزل ونسيج وملابس جاهزة وصناعات هندسية وكيماوية، مشيرًا إلى إمكانية حصول المستثمر على اكثر من وحدة حتى 8 وحدات لاستيعاب نشاطه الإنتاجي، كما أنه من المقرر أن يقوم المستثمر باستخراج السجل الصناعي والترخيص وبدء الإنتاج خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من استلام وحدته.





وأوضح أن المجمع يتوفر به كافة التجهيزات وشبكات المرافق والإطفاء والمياه والصرف وشبكات الطرق والخدمات، حيث ستوفر الهيئة كافة التيسيرات والدعم الفني لأصحاب الوحدات وتيسير استخراج كافة التراخيص اللازمة موجهًا الدعوة مستثمري المحافظة ورواد الأعمال للتقدم على الوحدات الشاغرة بالمجمع وتوفير كافة التسهيلات.





وفي هذا السياق أضاف الزلاط أن الهيئة في إطار سعيها لتوفير كافة التسهيلات لانجاح أصحاب المشروعات قامت بالتنسيق والتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم تيسيرات تمويلية لأصحاب الوحدات للحصول على الماكينات والمعدات ومستلزمات الانتاج للبدء فورا في الإنتاج، الى جانب عن التيسيرات التمويلية الخاصة بالحصول على الوحدة نفسها بالتعاون مع عدد من البنوك. فضلا عن إقرار تيسيرات جديدة مؤخرا للمستثمرين الحاصلين على وحدات بالايجار بتاجيل تحصيل ايجار الوحدات لمدة 6 اشهر تيسيرا على رواد الاعمال.





وكشف الزلاط أنه خلال الأيام القادمة سيتم توقيع عقود و تسليم الدفعة الأولى من الوحدات للمستثمرين الذين استوفوا أوراقهم بباقي المجمعات على التوالي.