ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

انخفاض مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي بسبب "كورونا"

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:57 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الاقتصاد
انخفضت مبيعات السيارات الجديدة فى الاتحاد الاوروبى بشكل ملحوظ على أساس سنوي في فبراير الماضى ، حيث ظلت اجراءات الاحتواء للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم اليقين تؤثر على الطلب.

و ذكرت رابطة مصنعى السيارات الأوربية -في بيان أصدرته في بروكسل اليوم- ان تسجيلات السيارات الجديدة - التي تعكس مبيعات السيارات - انخفضت في دول الاتحاد بنسبة 19 بالمائة في فبراير إلى 771,486 وحدة، مما يمثل أدنى إجمالي منذ فبراير 2013 .

وسجلت جميع أسواق الاتحاد الأوروبي الرئيسية الأربعة - إيطاليا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا - خسائر في الشهر الماضي، حيث شهدت إسبانيا أكبر تراجع، أي انخفاض بنسبة 38 بالمائة في التسجيلات. وسجلت إيطاليا أقل تراجع بنسبة 12 بالمائة في التسجيلات.

وسجلت جميع شركات صناعة السيارات الرئيسية انخفاضا فى المبيعات فى فبراير الماضي وفقا لنفس لرابطة مصنعي السيارات .


Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات تويوتا كورولا كروس أوفر 2021.. صور

سعر ومواصفات سيارات جي ام سي يوكن 2021 في السعودية

فورد تطرح إصدارا مخصصا للشرطة من السيارة f 150 2021.. صور