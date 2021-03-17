ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أرقى مواليد شهر مارس .. الجمهور يهنئ أحمد فهمي بيوم ميلاده

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:00 م
صدى البلد
Advertisements
سارة عبد الله
يحتفل الفنان أحمد فهمي اليوم بمناسبة عيد ميلاده ال٤٣، وشارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة له وأوضح فيها أنه يوم ميلاده.  

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، ونجوم الفن، ونال العديد من التهنئات، وعبروا عن حبهم له، وتمنوا له السعادة والنجاح بعامه الجديد، ومن أبرز التعليقات: 
- غادة عادل: "عيد ميلاد سعيد 😍🎂🎂🎈🎈❤️❤️" 
- أحمد شامي: "كل سنة وانت طيب يا اخويا".

ومن ناحية اخر، شارك أحمد فهمي في تقديم عدد من البرامج مؤخرًا، ومنها: هت الموسم، قعدة رجالة، سهرانين معاكم، أرب ايدول.  

ويشارك في عمل درامي لبناني جديد باسم "قارئة الفنجان" من إخراج محمد جمعة، وتأليف هاني سرحان، وذلك بصحبة عدد من نجوم الفن محمود الليثي ويارا قاسم واحمد شعيب وباسم مغنية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أنضف وأطيب إخواتي.. أحمد فهمي يشارك جمهوره صورة برفقة أحمد شامي

من الغابات.. أحدث ظهور لأحمد فهمي عبر إنستجرام

شاهد.. أحمد فهمي وهنا الزاهد يحتفلان بعيد الحب

بصورة له مع شيكو.. أحمد فهمى يكشف سبب حبه لـ فصل الشتاء.. شاهد

إياد صالح يستعيد كواليس "قارئة الفنجان" مع هاني سرحان

التشويق والإثارة .. عنوان الحلقات الأولى من مسلسل قارئة الفنجان

ترشيحاتنا

في ذكرى وفاة عبد الحفيظ التطاوي .. قصة جمعه بين الفن والمحاماة وابنته الوزيرة السابقة

موعد صرف زيادة المعاشات.. تكشفه الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى

"حياة كريمة" تصل إلى 54 قرية في الغربية.. التفاصيل

مجدى عبد الغنى بعد فوز الترجي: الزمالك فيه حاجة غلط

أخبار الرياضة.. عودة بعثة الأهلي وتخلف موسيماني عنها وميدو يفتح النار على إدارة الزمالك

العرسان هربوا.. حفل زفاف ينتهي بخناقة شوارع دموية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات تويوتا كورولا كروس أوفر 2021.. صور

سعر ومواصفات سيارات جي ام سي يوكن 2021 في السعودية

فورد تطرح إصدارا مخصصا للشرطة من السيارة f 150 2021.. صور