أرقى مواليد شهر مارس .. الجمهور يهنئ أحمد فهمي بيوم ميلاده





وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، ونجوم الفن، ونال العديد من التهنئات، وعبروا عن حبهم له، وتمنوا له السعادة والنجاح بعامه الجديد، ومن أبرز التعليقات:

- غادة عادل: "عيد ميلاد سعيد 😍🎂🎂🎈🎈❤️❤️"

- أحمد شامي: "كل سنة وانت طيب يا اخويا".





ومن ناحية اخر، شارك أحمد فهمي في تقديم عدد من البرامج مؤخرًا، ومنها: هت الموسم، قعدة رجالة، سهرانين معاكم، أرب ايدول.





ويشارك في عمل درامي لبناني جديد باسم "قارئة الفنجان" من إخراج محمد جمعة، وتأليف هاني سرحان، وذلك بصحبة عدد من نجوم الفن محمود الليثي ويارا قاسم واحمد شعيب وباسم مغنية.





يحتفل الفنان أحمد فهمي اليوم بمناسبة عيد ميلاده ال٤٣، وشارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة له وأوضح فيها أنه يوم ميلاده.