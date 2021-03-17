برلماني يتقدم بسؤال عن خطة وزارة الإعلام في توعية الأطفال بخطورة التحرش الجنسي

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، بشأن خطة الوزارة لتوعية الأطفال بخطورة التحرش الجنسي وكيفية مواجهته.





وقال حسين في سؤاله، انتشرت خلال الفترة الماضية، ظاهرة التحرش الجنسي سواء للكبار أو الأطفال، وتم بالفعل إجراء تعديلات تشريعية لتغليظ عقوبة التحرش في محاولة للحد من تلك الظاهرة المجتمعية والتي تواجه المجتمع ومجتمعات أخرى بالطبع.





وأضاف حسين، لكن مع حدوث عدد من حوادث التحرش الجنسي بالأطفال، لابد أن يكون هناك دورا فعالا في مجال التوعية بالإضافة إلى التدخل التشريعي، وهنا يأتي دور وزارة الدولة للإعلام بصفتها المشرفة على السياسة الإعلامية للدولة.





ووجه النائب هشام حسين، عدة أسئلة لوزير الدولة للإعلام، عن خطة الوزارة لتوعية الأطفال بخطورة التحرش الجنسي، وكذلك دور الوزارة في مراجعة المحتويات المقدمة للأطفال عبر القنوات المختلفة سواء قنوات الكارتون أو قنوات اليوتيوب، لضمان خلوها من أي مشاهد أو إيحاءات جنسية أو مشاهد تحرش جنسي؟





وتابع، أرى أن توعية الأطفال بخطورة تلك الظاهرة، أمرا هاما وضروريا يساعد في مواجهتها بشكل كبير، وهو الأمر الذى يتطلب وجود خطة واضحة ومحددة من جانب وزارة الدولة للإعلام.





وطالب أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إدراج سؤاله للمناقشة وأن يكون هناك إجابات واضحة َمحددة من الوزير بشأن تلك الخطة.