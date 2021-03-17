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رياضة

شوبير يكشف سر هزيمة الزمالك أمام الترجي التونسي ويوجه نصيحة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:01 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق على هزيمة الزمالك أمس أمام الترجي التونسي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية عبر أثير " اون تايم سبورت " أن الزمالك قام بتغيير الجهاز الفني في وقت صعب للغاية وقبل مباراة مصيرية مشددا أن جماهير الزمالك غاضبة من رحيل باتشيكو على الرغم من أداء الزمالك الجيد معه.

وأضاف أن الزمالك لا بد وأن يحقق الفوز في المباراتين القادمتين وانتظار هدايا المنافسين، مشيرًا إلى أن الزمالك مازال يمتلك فرصا للتأهل لربع نهائي البطولة.

وتابع أن كارتيرون المدير الفني للفريق مدرب جيد ويمتلك أدواته، ولكنه مازال بحاجة للوقت حتى يتأقلم مرة أخرى مع الفريق.
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