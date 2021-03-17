الكويت.. بدء تطعيم المعلمين وموظفي المدارس ضد كورونا في هذا الموعد

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الصحة الكويتية لصحيفة «القبس» عن تجهيز 15 مركز رعاية صحية أولية، لتضاف إلى الـ 15 مركزًا الحالية التي تقدم التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، للمساهمة في تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيمات، والتي انطلقت أواخر ديسمبر الماضي.





وأشارت المصادر إلى أنه يتم تجهيز وحدات متنقلة، لتغطية المواقع التي قد لا يتمكن العاملون فيها من التسجيل بالمنصة، أو الذهاب لمواقع التطعيم لأسباب متفاوتة، فضلًا عن دراسة البدء بتطعيم المدرسين والعاملين بالمدارس الحكومية والخاصة أواخر الشهر الجاري، شريطة توافر ووصول كمية من لقاح أسترازينيكا للبلاد.





ولفتت المصادر إلى أنه جار التنسيق مع اتحاد المدارس الخاصة، للبدء بحملة توعوية لتوضيح أهمية التطعيم للطلبة والطالبات وذويهم، وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية.





وذكرت المصادر أنه تم التنسيق مع هيئة القوى العاملة، بهدف تزويد الوزارة بأعداد العاملين بالأسواق المركزية في الجمعيات التعاونية والتجارية، لترتيب عملية التطعيم لهم، فضلًا عن العاملين بالبنوك ومصانع المواد الغذائية.





وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة التطعيمات في البلاد، مع وصول عدد الذين تحصلوا على التطعيمات المضادة للفيروس إلى أكثر من 433 ألف مواطن ومقيم، وبنسبة تصل لـ 10.1% من سكان البلاد.