ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تنفيذ 13 ألف مشروع للشباب بتكلفة 2 مليار و54 مليون جنيه ضمن مبادرة " مشروعك" بالشرقية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:04 م
محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيرًا إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج " مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج " مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

 

وأضاف محافظ الشرقية أنه تم تنفيذ ١٣ ألفا و٦٤٤ مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"،بتكلفة ٢ مليار و ٥٤ ألف جنيه، لتوفر ٤٥ ألفا و٢٠١ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.


اقرأ أيضا:

أورمان الشرقية تنتهي من توزيع البطاطين على غير القادرين

فيما أكد العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع أرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .... وغيرها ).

 

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ومدينة الزقازيق و حي أول وثان جاؤوا في المركز الأول ... بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٣٦٧ مشروع بقيمة ٢٦٧ مليون و ٢٩٦ ألف و ٤٠٠ جنيه ، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي ٦٤١ مشروع بقيمة ٢٥٠ مليون و ٥٩٥ ألف و ٢٥٠ جنيه ، ويليه في المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي ١٧٨٠ مشروع بقيمة ٢٤٢ مليون و ١٦٥ ألف جنيه .

 

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

 

وعلي جانب آخر فقد افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مبنى إدارة فاقوس التعليمية والمُقام على مساحة 1508 متر مربع ومكون من 5 طوابق بتكلفة مالية 10 مليون و185 ألف جنيه، للمساهمة في الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة في قطاع التعليم والعمل على تهيئة الأجواء المناسبة وتقديم خدمات مميزة لأبنائنا الطلاب حرصًا على مستقبلهم.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تنفيذ 13 ألف مشروع للشباب بتكلفة مليار و949 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية

ضبط 140 ألف مخالفة دوائية وتشميع صيدلية تعمل بدون ترخيص بمنيا القمح

خلال عام 2020.. "مشروعك" المنوفية ساهم في تنفيذ ما يزيد عن 1000 مشروع للشباب

بقيمة 273 مليون جنيه.. تنمية المشروعات بالشرقية يقدم قروضاً لتمويل 10 آلاف مشروع

بتكلفة مليار و958 مليون جنيه.. تنفيذ 13 ألف مشروع للشباب ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية

مشروعك في المنوفية يوفر 113 فرصة عمل للشباب خلال يناير

ترشيحاتنا

وفاة ريم الغزالي نجمة ستار أكاديمي بعد صراع مع المرض

للموظفين.. اعرف قيمة مرتبك بعد الزيادة الجديدة أول يوليو

قاتل سيدفع الثمن.. بايدن يتوعد بوتين بكلمات تحذيرية خطيرة

خطر كبير لا يمكن السكوت عنه .. بايدن مطالب بتحركٍ فوري لردع هاتين الدولتين

الأهلي يسمح لـ «أجايي» بالسفر إلى نيجيريا

الوفاة طبيعية.. مصادر تنفي مقتل داعية إسلامي خلال مشاجرة في الإسماعيلية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. علاج الانزلاق الغضروفي بطرق مختلفة.. أعراض خفية لمرض السكري

سعر ومواصفات تويوتا كورولا كروس أوفر 2021.. صور

سعر ومواصفات سيارات جي ام سي يوكن 2021 في السعودية