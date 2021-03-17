ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

القباج: مصر تطمح للوصول لمصاف الدول المتحضرة التى لا تضيع وقتا ولا جهدا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:41 م
نفين القباج
نفين القباج
Advertisements
ريهام فيكتور
قالت دكتور نفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ، إن قانون بداية جديدة يمثل المجتمع المدنى فى مصر، ليست فقط للحوكمة والتطوع والدفع الإلكترونى والمرونة فى العمل والتسهيل فى الإجراءات المختلفة، ولكن اعتقد ذلك سمه المجتمعات المتحضرة .

وأضافت نفين قباج، خلال حوارها المذاع على فضائية إم بى سى مصر 2 ، ببرنامج صباحك مصرى، أن مصر دائما تطمح أن تصل لمصاف الدول المتحضرة التى لا تضيع وقت ولا جهد ولا موارد فى انتظار الإجراء.

من جانبها، أشار النائب طارق الخولى ، عضو مجلس النواب ، إلى أن هذا اللقاء كان مهم  فى إطار التشاور لتنفيذ اللائحة التنفيذية ، والتى تعبر عن الشق التنفيذى لتطبيق القانون لتوفيق الأوضاع والجمعيات الاهلية .

وتابع أنه كان من الضرورى وجود هذا اللقاء لإيضاح كافة النقاط التى تحتاج تطوير أو تقييم من جانب جميع الأطراف .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مايا مرسي: صدور المزيد من التشريعات التي تنصف المرأة يرفع مرتبة مصر دوليا.. ولن تضيع حقوق المصريات في عهد السيسي.. النساء يسيطرن على البرلمان الحالي بنسبة ٢٨.٨٪؜ و١٤٪؜ بمجلس الشيوخ

نبيلة مكرم: المرأة المصرية تشهد عصرا ذهبيا

نائبات التنسيقية: العاصمة الإدارية فخر المصريين وحلم تحول لحقيقة

ترشيحاتنا

بعد اقتحام قصرالمعاشيق.. السعودية تدعو لاجتماع طارئ في الرياض

الأرصاد تحذر من طقس الغد.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة

كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية تزف بشرى مذهلة عن لقاحات كورونا

أخبار الرياضة.. عودة بعثة الأهلي وتخلف موسيماني عنها وميدو يفتح النار على إدارة الزمالك

بعد الارتفاع 4 جنيهات للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

جمال الحاجي: فوز كينشاسا انطلاقة للأهلي.. والزمالك يعيش حالة فنية سيئة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات تويوتا كورولا كروس أوفر 2021.. صور

سعر ومواصفات سيارات جي ام سي يوكن 2021 في السعودية

فورد تطرح إصدارا مخصصا للشرطة من السيارة f 150 2021.. صور