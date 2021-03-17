القباج: مصر تطمح للوصول لمصاف الدول المتحضرة التى لا تضيع وقتا ولا جهدا

قالت دكتور نفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ، إن قانون بداية جديدة يمثل المجتمع المدنى فى مصر، ليست فقط للحوكمة والتطوع والدفع الإلكترونى والمرونة فى العمل والتسهيل فى الإجراءات المختلفة، ولكن اعتقد ذلك سمه المجتمعات المتحضرة .
وأضافت نفين قباج، خلال حوارها المذاع على فضائية إم بى سى مصر 2 ، ببرنامج صباحك مصرى، أن مصر دائما تطمح أن تصل لمصاف الدول المتحضرة التى لا تضيع وقت ولا جهد ولا موارد فى انتظار الإجراء.
من جانبها، أشار النائب طارق الخولى ، عضو مجلس النواب ، إلى أن هذا اللقاء كان مهم فى إطار التشاور لتنفيذ اللائحة التنفيذية ، والتى تعبر عن الشق التنفيذى لتطبيق القانون لتوفيق الأوضاع والجمعيات الاهلية .
وتابع أنه كان من الضرورى وجود هذا اللقاء لإيضاح كافة النقاط التى تحتاج تطوير أو تقييم من جانب جميع الأطراف .