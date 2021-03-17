البحرين: قرار البرلمان الأوروبي يشكل تدخلًا غير مقبول في شئون المملكة

أكدت سفيرة مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا والمعتمدة لدى دوقية لوكسمبورغ الكبرى ومملكة الدنمارك وممثلتها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الدكتورة بهية جواد الجشي، أن القرار الذي صدر عن البرلمان الأوروبي وما تضمنه من بيانات مغلوطة، يشكل تجاوزًا وتدخلًا غير مقبول في الشئون الداخلية للمملكة البحرين.









وأكدت السفير الجشي - خلال الاجتماع الشهري لمجلس السفراء العرب، الذي عقد عبر تقنية الاتصال عن بعد، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا)، اليوم الأربعاء - أهمية تحرك مجلس سفراء دول الجامعة العربية لدى الاتحاد الأوروبي لمواجهة هذه القرارات المتضمنة ادعاءات كاذبة ومغالطات استنادًا إلى مصادر مشبوهة وغير نزيهة هدفها تشويه صورة البحرين بل عدد من الدول العربية.









وأشارت إلى التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وضمان الحريات الأساسية والتي هي محل إشادة وتقدير من جانب العديد من المؤسسات الإقليمية والدولية.









من جانبه، أعرب مجلس سفراء جامعة الدول العربية في بروكسل عن استنكارهم الشديد ورفضهم التام للبيانات وقرارات البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في الدول العربية، والتي كان آخرها القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين.







