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محافظات

أورمان الشرقية تنتهي من إعادة إعمار 911 منزلا لأسر أكثر احتياجا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:20 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، ان الجمعية تثمن دعم شركات القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية الكبرى لأنشطة الجمعية، لافتًا الى انها تقوم بدورهام من خلال مشروع الأورمان الرائد فى إغاثة وإعادة إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الشرقية من واقع المسؤلية المجتمعية لهذه المؤسسات، مؤكدًا أن دورها هام جدًا في دعم جهود الدولة وفي قيام المجتمع الأهلي بدوره في تخطي الشرائح الأكثر احتياج.

 

وأضاف "فؤاد" أن مكتب مشروعات الأورمان بالشرقية نجح فى اعادة اعمار وتعريش 911 منزلا فى قرى ومراكز المحافظة بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية الكبرى، مؤكدًا أن مراحل عمل تطوير واعادة اعمار القرى الاكثر احتياجًا تتضمن ترميم جدران المنازل المتهالكة وعمل اسقف وتركيب الابواب والشبابيك وعمل المحارة والدهانات وتركيب السيراميك والحمامات والمطبخ وعمل وصلات الكهرباء ومياه الشرب النقية.

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وأشار نائب مدير عام جمعية الأورمان الي ان الأورمان تؤمن بدور منظمات المجتمع المدنى فى عملية التنمية ومساندة الدولة فى تلبية إحتياجات المواطنين ورغبة فى إظهار دور الشراكات فى تحقيق النمو الإقتصادى ضمن خطة للمشاركة المجتمعية والمسئولية الاجتماعية، بما يمثل دعوة للجميع القيام بدورهم، كل على قدر ما يستطيع للمساهمة فى اغاثة الآلاف من الأسر ودعمها.

 

يذكر أن جمعية الأورمان نفذت العديد من الخدمات والمشروعات الخيرية للأسر الأكثر احتياجًا ومنها توزيع المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر وتوزيع المساعدات الموسمية من شنط رمضان ولحوم الأضاحى وبطاطين الشتاء واعادة اعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وتقديم خدمات طبية مميزة منها توقيع الكشف على عيون الالاف من سكان القرى الاشد احتياج فى مجالات العيون والقلب واجراء الجراحات المطلوبة لهم فضلًا عن انشاء مستشفى سرطان الصعيد شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالأقصر.

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