قضايا شغلت الأذهان.. حكم الإكثار من الصوم فى شعبان.. هل يحرم غسل الميت في الحمام.. حكم إخراج صدقة جارية على المتوفَّى العاصي.. هل يجوز الجمع بين صوم التطوع وقضاء ما فات من رمضان

قضايا شغلت الأذهان

حكم الإكثار من الصوم فى شهر شعبان

ما حكم غسل الميت في الحمام؟

هل يجوز الجمع بين صوم التطوع وقضاء ما فات من رمضان؟

حكم إخراج صدقة جارية على المتوفَّى العاصي؟

حكم التكسب من قاعات الأفراح.. وهل هي حلال أم حرام؟









نشر موقع « صدى البلد» خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام الدينية الصادرة عن المؤسسات الدينية الرسمية، إضافة إلى عدد من التصريحات، والتي نرصد أبرزها في التقرير التالي.







وأجاب مجمع البحوث الإسلامية عن سؤال ورد إليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: " لي صديقة تكثر الصيام في شهر شعبان زاعمة استحباب الصيام فيه، فما صحة ذلك؟".

ورد المجمع قائلًا إن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ذهبوا إلى استحباب صوم شهر شعبان، لما روت: "عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان" أخرجه البخاري، وعنها قالت: "كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان، بل كان يصله برمضان" أخرجه النسائي بإسناد حسن.

وقال الشربيني الخطيب: ورد في مسلم: (كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله ، كان يصوم شعبان إلا قليلا ) أخرجه مسلم، بينما قال العلماء: اللفظ الثاني مفسر للأول ، فالمراد بكله غالبه، قال العلماء : وإنما لم يستكمل ذلك لئلا يظن وجوبه.

وبناء عليه: فلا مانع شرعًا من صيام شهر شعبان لمن أراد تحصيل الثواب وفضائل الصيام، ولا إنكار على من لم يصم.





فيما أجاب أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: "هل يجوز غسل الميت في الحمام بسبب عدم وجود مكان يصلح لذلك في المنزل؟".





ورد "ممدوح" قائلًا: "هذا الغسل جائز، فإذا كان الحي يغتسل في الحمام فلا يوجد ما يمنع غسل الميت في نفس المكان".





"أما عن حكم الجمع بين نيتي صوم التطوع وقضاء ما فات من رمضان؟"، فأوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: "يجوز الجمع بين نيتي صوم التطوع وقضاء ما فات من رمضان".





جاء ذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





ثم قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن العصيان هو فعل المنهيات، أو التقصير في الإتيان بالمأمورات، سواء كانت المعصية صغيرةً أو كبيرةً، ومن مات ولم يتبْ من المعاصي فهو في مشيئة الله تعالى وعفوه كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، حيث قال الله تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا} [النساء: 116]، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم أهل العقبة ليلة العقبة فقال لهم: "بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ".





وأكد أن إخراجَ الصدقات باسم مَن مات عاصيًا هو أمرٌ جائزٌ شرعًا؛ إذ الأصل أنَّ عصيانَ الميت لا يمنع من وصول ثواب الصدقات إليه. وعليه: فيجوز أنْ نفعلَ له من الصدقاتِ الجاريةِ، كالحج والصوم والصدقات وغير ذلك من الأعمال الحسنة ما يوفقنا الله تعالى إليه؛ بل هو أحوجُ إلى هذا.





قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز التكسب من إيجار قاعات الأفراح ، ويكون الإثم على المستأجر إن ارتكب إثمًا. من جانب آخر،









جاءت إجابة أمين الفتوى في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، على سؤال يقول صاحبه: "عندي قاعة أفراح.. ما حكم المكسب بتاعها؟ وهل قاعة الأفراح حرام أم حلال؟".

وأضاف "عاشور" ردا على سؤال: "ما حكم إخراج الصدقة الجارية على المتوفَّى العاصي؟"، أن الشرع حث على أنْ يَتصدُّقَ الأقاربُ مِن الأحياءِ على أهليهم من الأموات، كما في حديث السيدة عَائِشَة رضي الله عنها: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا - أي : ماتت - وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ ، فَلِي أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ" . وذلك من الرحمة التي لا يمنعها العصيان قال تعالى: {وَرَحۡمَتِي وَسِعَتۡ كُلَّ شَيۡءٖ} [الأعراف: 156].