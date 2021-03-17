بكين تتخذ إجراءات مضادة ضد واشنطن ردا على العقوبات الأمريكية بحق مسئوليها

أعلنت الصين اليوم /الأربعاء/ أنها اتخذت إجراءات مضادة ضرورية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ردا على العقوبات الأمريكية الأخيرة بحق مسؤولين صينيين بشأن "هونج كونج".





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- إن الصين تعارض بشدة وتدين العقوبات الأمريكية الأخيرة، واتخذت إجراءات مضادة ضرورية ضد الخطوة الأمريكية، دون توضيح ماهية هذه الإجراءات.





وأضاف :"كشفت العقوبات النية الشريرة للولايات المتحدة للتدخل في الشؤون الداخلية للصين، وإثارة الفوضى في هونج كونج، والإضرار باستقرار الصين وتنميتها".





وأصدرت الولايات المتحدة عقوبات صباح اليوم ضد 24 مسؤولا في البر الرئيسي الصيني وهونج كونج، بينهم 14 نائبا لرئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب (أعلى هيئة تشريعية في الصين)، إضافة إلى مسؤولين في إدارة الأمن القومي بشرطة هونج كونج، ومكتب شؤون هونج كونج وماكاو، ومكتب حماية الأمن القومي الصيني.



