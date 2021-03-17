نائب محافظ القاهرة تتفقد منطقة اللاسلكى بالمعادي لحل مشكلات التقسيم

أجرت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية زيارة تفقدية بمنطقة تقسيم اللاسلكى بالمعادى بنطاق حى البساتين.





جاء ذلك استكمالا للجهود المبذولة من المنطقة الجنوبية واستمرارا لتنفيذ الخطة الموضوعة والتى تستهدف إيجاد حلول للمشروعات المتعثرة بالمنطقة والقضاء على كل مايؤرق المواطن أو يسبب له اى معاناة.





وتضمنت الزيارة المرور الميداني علي تقسيم جمعية العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية.





عقب المرور عقدت اجتماعا مع ممثلي الجمعية وأعضاء مجلس النواب الموقر لمناقشة آليات حلول المشكلات الموجودة بأرض التقسيم ومحاولة تذليل اى عقبات من شأنها تعطيل إجراءات إنهاء الأزمة.



