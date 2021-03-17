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محافظات

نائب محافظ القاهرة تتفقد منطقة اللاسلكى بالمعادي لحل مشكلات التقسيم

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:36 م
نائب المحافظ خلال
نائب المحافظ خلال الجولة
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عبد العزيز جمال
أجرت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية زيارة تفقدية بمنطقة تقسيم اللاسلكى بالمعادى بنطاق حى البساتين.

جاء ذلك استكمالا للجهود المبذولة من المنطقة الجنوبية واستمرارا لتنفيذ الخطة الموضوعة والتى تستهدف إيجاد حلول للمشروعات المتعثرة بالمنطقة والقضاء على كل مايؤرق المواطن أو يسبب له اى معاناة.

وتضمنت الزيارة المرور الميداني علي تقسيم جمعية العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية.

عقب المرور عقدت اجتماعا مع ممثلي الجمعية وأعضاء مجلس النواب الموقر لمناقشة آليات حلول المشكلات الموجودة بأرض التقسيم ومحاولة تذليل اى عقبات من شأنها تعطيل إجراءات إنهاء الأزمة.

ووجهت نائب المحافظ برفع كفاءة المداخل الرئيسية وإعداد النماذج التصميمية لها وفق أسس هندسية سليمة للقضاء على أزمة المرور بالمنطقة وجاري وضع تصور مبدئي للتعامل مع مشكلة الطرق.
نائب محافظ القاهرة تتفقد منطقة اللاسلكى بالمعادي لحل مشكلات التقسيم
نائب محافظ القاهرة تتفقد منطقة اللاسلكى بالمعادي لحل مشكلات التقسيم
نائب محافظ القاهرة تتفقد منطقة اللاسلكى بالمعادي لحل مشكلات التقسيم
نائب محافظ القاهرة تتفقد منطقة اللاسلكى بالمعادي لحل مشكلات التقسيم
نائب محافظ القاهرة تتفقد منطقة اللاسلكى بالمعادي لحل مشكلات التقسيم
نائب محافظ القاهرة تتفقد منطقة اللاسلكى بالمعادي لحل مشكلات التقسيم
نائب محافظ القاهرة تتفقد منطقة اللاسلكى بالمعادي لحل مشكلات التقسيم
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