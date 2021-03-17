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تكنولوجيا

تعرف على سعر ومواصفات هاتف شاومي Poco X3 Pro.. قبل الإعلان عنه رسميا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:33 م
هاتف Poco X3 Pro
هاتف Poco X3 Pro
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شيماء عبد المنعم
تستعد بوكو Poco، العلامة التجارية الفرعية لشركة شاومي، للإعلان عن أحدث هواتفها المسمى Poco X3 Pro، والذي من المتوقع أن يطلق رسميا الأسبوع المقبل من خلال حدث افتراضي يقام عبر الإنترنت يوم 22 مارس.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ظهرت العديد من الشائعات حول المواصفات المزعومة التي سيأتي بها هاتف Poco X3 Pro، واليوم، كشفت أحدث التسريبات عن السعر الذي يمكن أن يتوفر به جهاز شاومي المرتقب.


ومن المتوقع أن يتوفر هاتف Poco X3 Pro، بسعر حوالي 269 يورو (أي ما يعادل 5 آلاف جنيه مصري)، لنسخة 6 + 128 جيجابايت، وبسعر 319 يورو (أي ما يعادل 5 آلاف و 900 جنيه مصري)، لإصدار 8 + 256 جيجابايت من السعة التخزينية، ومن المقرر أن يطلق الهاتف في ثلاثة ألوان هي البرونزي والأزرق والأسود.


وحسبما ورد في التسريبات السابقة، سيعمل هاتف Poco X3 Pro، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 860، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعتي 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتى 128 و 256 جيجابايت.


وسيحتوي هاتف Poco X3 Pro، على كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابيكسل، ومستشعرين بدقة 2 ميجابيكسل لتصوير الماكرو والعمق، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل.


وسيأتي هاتف Poco X3 Pro، بشاشة كبيرة تدعم معدل تحديث عال قدره 120 هرتز في الثانية، بدقة FHD +، وسيحتوي هاتف بوكو المنتظر على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، بقدرة 33 وات.

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