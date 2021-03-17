مصرع طفل غرقا في مياه نهر النيل ببنها

تلقى اللواء فخرالدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها يفيد تلقيه بلاغا بغرق طفل فى نهر النيل، بالقرب من كوبرى الفحص وانتقلت قوات الإنقاذ وتم انتشال الجثة.

وتبين أن الجثة لطفل يدعى " يوسف ر ع " 13 عام ويعمل فى جمع القمامة وأثناء قيام ومجموعة من زملاءه بالعمل نزل للنهر للاستحمام، فجرفه التيار وغرق وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى.

من ناحية اخرى واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.







أسفرت تلك الحملات عن ضبط 3,45 طن "أسماك ماكريل" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" في القليوبية.وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.