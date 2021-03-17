أخبار التكنولوجيا.. 4 مزايا "مهمة" في واتساب تعرف على كيفية تفعيلها.. أوبو تعلن رسميا عن هاتف Reno5 F

أكد الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس إدارة شركة بى تك، أن ظروف كورونا ساعدت بشدة على تشجيع الشراء اون لاين.

قامت الحكومة الصينية بحظر تطبيق الدردشة الفورية سيجنال Signal، صباح يوم الاثنين الماضي، الموافق 15 مارس، حيث أدرك بعض مستخدمي التطبيق في البلاد أن برنامج المحادثات المشفرة غير متوفر في الصين حتى صباح يوم 16 من الشهر الجاري.











