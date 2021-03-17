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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. 4 مزايا "مهمة" في واتساب تعرف على كيفية تفعيلها.. أوبو تعلن رسميا عن هاتف Reno5 F

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:00 م
اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.



أكد الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس إدارة شركة بى تك، أن ظروف كورونا ساعدت بشدة على تشجيع الشراء اون لاين.
 


قامت الحكومة الصينية بحظر تطبيق الدردشة الفورية سيجنال Signal، صباح يوم الاثنين الماضي، الموافق 15 مارس، حيث أدرك بعض مستخدمي التطبيق في البلاد أن برنامج المحادثات المشفرة غير متوفر في الصين حتى صباح يوم 16 من الشهر الجاري.



كشفت شركة وان بلس، عن بعض التفاصيل الرئيسية حول مواصفات سلسلة هواتف OnePlus 9، التي من المقرر أن تعلن عنها يوم 23 مارس الجاري، فوفقا للصفحة الرسمية للعلامة التجارية على موقع ويبو Weibo الصيني، فإن تشكيلة الهواتف المرتقبة ستأتي بشاشات مزودة بتقنية LTPO، بمعدلات تحديث تكيفية من 5 إلى 120 هرتز.



أطلقت شركة أوبو Oppo، رسميا، أحدث هواتفها الذكية ضمن سلسلة رينو 5، والذي سينطلق إلى الأسواق بـ كينيا تحت اسم Reno5 F، مما يمثل أول ظهور عالمي للهاتف.



تستعد شركة بوكو Poco، العلامة التجارية الفرعية لشركة شاومي، للإعلان عن أحدث هواتفها المسمى Poco X3 Pro، والذي من المتوقع أن يطلق رسميا الأسبوع المقبل من خلال حدث افتراضي يقام عبر الإنترنت يوم 22 مارس.
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