ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كيفية عمل باديكير جاف

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:22 م
كيفية عمل باديكير
كيفية عمل باديكير جاف
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
تزداد شعبية العناية بالأقدام الجافة في صالونات التجميل ، لكنها أيضًا إجراء سهل في المنزل. من خلال تخطي مساحة القدم ، يتم إهدار كمية أقل من الماء ويمكن أن تكون النتيجة النهائية أكثر إرضاءً من استخدام باديكير كلاسيكي، يعتبر إجراء العناية بالأقدام دون ماء جديدًا نسبيًا في الصالونات ويضمن تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى.

كشف موقع هيلثي عن فوائد العناية بالأقدام الجافة

الفائدة الرئيسية من باديكير بدون ماء في الصالون هي حقيقة أنك لن تستخدمي مسحة قدم ، والتي يمكن أن تحتفظ ببعض البكتيريا عند عدم تنظيفها بشكل صحيح. في المنزل ، يمكن أن تساعدك إزالة الجزء المائي من باديكير على توفير جالون من الماء وهي بالتأكيد الطريقة الخضراء للذهاب.

بدون تليين الجلد كثيرًا ، تعمل العناية بالأقدام الجافة أيضًا ، عندما تعرف الخطوات والمنتجات الصحيحة التي يجب استخدامها.

خطوات باديكير جافة

عندما تتساءل عن كيفية عمل باديكير جاف ، ابدأ ببساطة باستخدام مطهر جيد، يمكنك شراء معقم للقدمين أغلى ثمنًا أو يمكنك ببساطة اختيار معقم يدين عادي ، والذي سيعمل أيضًا. جرب مطهر اليدين العضوي المعتمد من العناصر الغذائية الذكية أو مطهر اليدين Jurlique Moisturizing .

بعد تعقيم يديك وقدميك مباشرة ، فإن الخطوة التالية هي إزالة طلاء الأظافر من أظافر قدميك. دائمًا ما يكون إجراء باديكير بدون ماء أفضل عند استخدام المنتجات اللطيفة التي لا تهيج بشرتك ،منتج أو أي منتج آخر خالٍ من الأسيتون 
قومي ببردي وتقصير وتشكيل أظافرك قبل دفع الجلد الزائد للخلف برفق. إذا قمت أيضًا برد أي مسمار ، فاستخدم المطهر مرة أخرى ونظف قدميك به ومنشفة جافة.

تتضمن خطوات باديكير التالية استخدام زيت بشرة وغسول أو زيت لتدليك قدميك وساقيك حتى ركبتيك إذا أردت.

عقمي أظافرك مرة أخرى قبل وضع طلاء الأظافر الصحيح. إذا قمت بوضع كل شيء في مكانه وقمت باديكير بدون ماء لنفسك ، فلن توفر الماء فقط ، ولكن قد تشعرين بقدميك وتبدو أفضل من استخدام باديكير كلاسيكي ، عندما كان النقع في الماء خطوة كبيرة.

يمكن بسهولة تغيير إجراء باديكير بدون ماء لتناسب رغباتك. يُسمح باستخدام القليل من المطهر بين أي من خطوات العناية بالأقدام الجافة الأخرى ، ولكن تأكد دائمًا من استخدام منتج مرطب لا يؤدي إلى جفاف بشرتك وأظافرك بشكل مفرط.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

احذري الإكريليك.. أبرز 6 نصائح للعناية بأظافرك

طريقة إزالة المناكير من الأظافر بأسهل الطرق

طرق العناية بالبشرة أثناء العلاج الكيميائي

زيت جوز الهند وزيت الزيتون.. أبرز 5 علاجات منزلية لتقوية أظافرك

في لمح البصر حيل سريعة تخلصك من مسامير القدم

ترشيحاتنا

مجدى عبد الغنى بعد فوز الترجي: الزمالك فيه حاجة غلط

هل يُقبل دعاء الأم على أولادها وقت الغضب ؟

مع تخوفات من زيادة إصابات كورونا.. هل تلغي الحكومة الفصل الدراسي الثاني

خالد يوسف مع زوجته في منزله بعد عودته لمصر .. شاهد

بعد طرحها في الأسواق السعودية .. مواصفات وأسعار تويوتا كورولا كروس موديل 2021.. صور

انهيار النظام الصحي في البرازيل.. نصف الولايات خارج الخدمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات تويوتا كورولا كروس أوفر 2021.. صور

سعر ومواصفات سيارات جي ام سي يوكن 2021 في السعودية

فورد تطرح إصدارا مخصصا للشرطة من السيارة f 150 2021.. صور