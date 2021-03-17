تزداد شعبية العناية بالأقدام الجافة في صالونات التجميل ، لكنها أيضًا إجراء سهل في المنزل. من خلال تخطي مساحة القدم ، يتم إهدار كمية أقل من الماء ويمكن أن تكون النتيجة النهائية أكثر إرضاءً من استخدام باديكير كلاسيكي، يعتبر إجراء العناية بالأقدام دون ماء جديدًا نسبيًا في الصالونات ويضمن تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى.





كشف موقع هيلثي عن فوائد العناية بالأقدام الجافة





الفائدة الرئيسية من باديكير بدون ماء في الصالون هي حقيقة أنك لن تستخدمي مسحة قدم ، والتي يمكن أن تحتفظ ببعض البكتيريا عند عدم تنظيفها بشكل صحيح. في المنزل ، يمكن أن تساعدك إزالة الجزء المائي من باديكير على توفير جالون من الماء وهي بالتأكيد الطريقة الخضراء للذهاب.





بدون تليين الجلد كثيرًا ، تعمل العناية بالأقدام الجافة أيضًا ، عندما تعرف الخطوات والمنتجات الصحيحة التي يجب استخدامها.





خطوات باديكير جافة





عندما تتساءل عن كيفية عمل باديكير جاف ، ابدأ ببساطة باستخدام مطهر جيد، يمكنك شراء معقم للقدمين أغلى ثمنًا أو يمكنك ببساطة اختيار معقم يدين عادي ، والذي سيعمل أيضًا. جرب مطهر اليدين العضوي المعتمد من العناصر الغذائية الذكية أو مطهر اليدين Jurlique Moisturizing .





بعد تعقيم يديك وقدميك مباشرة ، فإن الخطوة التالية هي إزالة طلاء الأظافر من أظافر قدميك. دائمًا ما يكون إجراء باديكير بدون ماء أفضل عند استخدام المنتجات اللطيفة التي لا تهيج بشرتك ،منتج أو أي منتج آخر خالٍ من الأسيتون

قومي ببردي وتقصير وتشكيل أظافرك قبل دفع الجلد الزائد للخلف برفق. إذا قمت أيضًا برد أي مسمار ، فاستخدم المطهر مرة أخرى ونظف قدميك به ومنشفة جافة.





تتضمن خطوات باديكير التالية استخدام زيت بشرة وغسول أو زيت لتدليك قدميك وساقيك حتى ركبتيك إذا أردت.





عقمي أظافرك مرة أخرى قبل وضع طلاء الأظافر الصحيح. إذا قمت بوضع كل شيء في مكانه وقمت باديكير بدون ماء لنفسك ، فلن توفر الماء فقط ، ولكن قد تشعرين بقدميك وتبدو أفضل من استخدام باديكير كلاسيكي ، عندما كان النقع في الماء خطوة كبيرة.



