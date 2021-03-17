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محافظات

رئيس مدينة الحسنة يستمع لمطالب أهالي قرية الجدي بوسط سيناء

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:21 م
صدى البلد
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احمد صالح

استمع اللواء أسامة محمد أحمد  عفش رئيس مدينة الحسنة  شمال سيناء،  إلى أهالي قرية  الجدي، علي هامش زيارته للقرية، اليوم، لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها، حيث استمع إلي مشاكلهم  ومعرفة مطالبهم والشكاوي للعمل علي حلها وتقديم مستوي خدمي في مجال المياه والصرف والكهرباء بما يحقق احتياجات  المواطن، وكذلك  تحقيق نهضة علي مستوي قري المركز والمدينة.


وتفقد اللواء أسامة أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة،  قرية الجدي في إطار خطة الزيارات الميدانية، لقري المركز والمدينة لرفع كفاءة العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.. وذلك تنفيذا لقرارات المجلس التنفيذي  للمحافظة.


وتابع أعمال تركيب أعمدة الإنارة  والكشافات بقرية الجدي، كما تم عمل متابعة لأعمال التركيبات والإشراف علي المشروعات، والمنفذ بتمويل من الخطة الاستثمارية لعام المالي  ٢٠٢٠/٢٠٢١ م .، وقد رافقه في الجولة  المهندس محمد نوار مدير الإدارة الهندسية.


كما تم المرور علي سيارة الخدمة الوطنية التي توفر المواد الغذائية لأهالي مركز ومدينة الحسنة (قرية الجدي) والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بما يتناسب مع مستويات الدخل للأسر في المنطقة. 


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