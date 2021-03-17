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أخبار العالم

بعد إصابتهما بكورونا.. الرئاسة السورية تكشف تطورات الحالة الصحية لـ الأسد وزوجته

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:49 م
الرئاسة السورية تكشف
الرئاسة السورية تكشف تطورات الحالة الصحية لـ الأسد وزوجته
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دعاء أبوهشيمة
كشفت الرئاسة السورية اليوم الأربعاء، عن تطورات الحالة الصحية للرئيس بشار الأسد وزوجته، بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قالت الرئاسة السورية إن الوضع الصحي للرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد مطمئن ويتحسن بشكل تدريجي وأنهما في مرحلة التعافي من الإصابة بفيروس “كوفيد 19”.

وقالت الرئاسة في خبر نشرته على صفحتها على الفيسبوك اليوم.. إنه "بعد مضي تسعة أيام على إصابة الرئيس الأسد والسيدة أسماء بفيروس "كوفيد-19" تعود المؤشرات المخبرية والشعاعية المرتبطة بالوضع الصحي لهما بشكل تدريجي إلى قيمها الطبيعية وهي مطمئنة بحسب الفريق الطبي الوطني المشرف على علاجهما والذي يؤكد أنهما في مرحلة التعافي".

وأضافت: "وكما سبق وأكدت رئاسة الجمهورية فإن الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد يتابعان أعمالهما خلال فترة قضائهما الحجر الصحي المنزلي وسيعودان لممارسة عملهما بالشكل الطبيعي بعد انتهاء فترة الحجر والتأكد من ظهور النتيجة السلبية لمسحة الـ "بي سي آر".

وجدير بالذكر أنه في الثامن من الشهر الجاري، أعلنت الرئاسة السورية  إصابة الأسد وزوجته بفيروس كورونا.
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