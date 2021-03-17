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برلمان

ثلاثة اجتماعات للجنة الدفاع بمجلس الشيوخ.. الأسبوع المقبل

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:18 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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ماجدة بدوى
تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ برئاسه الفريق أسامه الجندي ثلاثة اجتماعات على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، لمناقشة خطة عمل اللجنة.


ويشار إلى أن انتخابات هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أسفرت عن فوز الفريق أسامة أحمد الجندي برئاستها، وذلك بالتزكية.


وفاز على مقعدي الوكالة بالتزكية كل من اللواء محمد جاد (وكيلا أول)، واللواء طارق نصير (وكيلا ثانيا)، فيما حصل النائب خالد إسماعيل فوزي على منصب أمانة السر بالتزكية.


ووفقا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تختص لجنة الدفاع والأمن القومى بعدد من الاختصاصات وهي:

- أمن الدولة الخارجى ومعاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.
- شئون الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة.
- شئون القوات المسلحة.
- التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة وأفرادها، ومن فى حكمهم، وهيئة الشرطة.
- الدفاع المدنى والدفاع الشعبى.
- الطوارئ.
 -مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل للمتضررين من الإرهاب وبسببه.
 - ما يتصل بشئون الأمن والدفاع فى المحافظات الحدودية.


 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والداخلية والأمن العام.
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