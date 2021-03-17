نائبة بـ" الشيوخ" تطالب بإعادة النظر فى توزيع بطاقات التموين لهذا السبب





أيدت النائبة، فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ، طلب الإحاطة ، والذي تقدمت به النائبة هالة أبو سعد وكيل أول لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، بشأن بشأن الحذف العشوائي للمستفيدين من بطاقات التموين، قائلة:" الحذف العشوائي من بطاقات التموين يأتي نتيجة أن سياسة الدعم لم تتغير منذ عقود طويلة ، فلابد من إعادة النظر فى طريقة تقديم الدعم ، لضمان وصوله للمستحقين ".





وأكدت" النقاش" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن تطوير بطاقات التموين، والبحث عن الفئات الأكثر احتياجًا لها ، أمر في غاية الأهمية ، لافتة إلى أن هناك فئات كثيرة من المواطنين يتحصلون على الدعم دون استحقاق، و أخرى ممن يستحقون الدعم و لا يحصلون عليه، معقبة:" المسألة هنا تتطلب إعادة تدوير وتنظيم للهيكلة ، فى المقام الأول، ومن ثم وضع حلول جذرية لمشكلة الحذف العشوائي ، بما لا يحدث ضررا للمواطنين ، ولضمان القضاء على العشوائية وتوصيل الدعم لمستحقيه".





جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه منذ عام 2005 لم يصدر أي قرار بإضافة المواليد لبطاقات التموين، كاشفا أن القرار كان علي وشك الصدور قبيل جائحة فيروس كورونا، لكن الأزمة تسببت في تعطيله بسبب آثارها السلبية ووجود أزمة مالية.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن الحذف العشوائي للمستفيدين من بطاقات التموين.





كشف وزير التموين، عن إصدار قرار استثنائي، بخصوص الفئات الأكثر احتياجا، ورقيقة الحال، مثل الأرامل والمطلقات ومن ليس لديه عمل، وذوي الاحتياجات الخاصة، وصاحب المعاش المنخفض، بأن يتم السماح لهم، وحتي لو ليس لديهم بطاقة يتم إصدار بطاقة جديدة لهم، ويتم الإضافة علي البطاقات لهذه الفئات حتي 4 أفراد فقط.





أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، ومقدمة طلب الإحاطة، أنه يجب حل مشكلة الحذف العشوائي للمستفيدين من بطاقات التموين، حتي لا يتسبب ذلك في ضرر للناس.





وعقب وزير التموين، بالتأكيد علي أن أي حالات تم حذفها وهي مستحقة أو حذفت بالخطأ، تتقدم بتظلم وسيتم فحصه وإعادتها مرة أخري طالما تستحق.